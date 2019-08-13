近日香港的動亂，有傳部分示威者是警察喬裝而成，賊有時是兵，至於兵有否是賊的就不得而知，總之情況變得愈來愈複雜，但斟酌之下，還是示威一方會漸處於下風。



為反對派出謀劃策者，頭腦從來不靈光，近年更是屢戰屢敗，屢敗屢戰，檢點具體成績，其實得不到甚麼。只不過乘着香港的運道火旺木焚，人們頭腦發熱，故每隔幾年便可以掀起一次大型抗爭活動。活動規模雖大，但我認為只是氣運使然，不代表反對派真能算無遺策，成績有時甚至不是他們預期之內的。



當前香港的運動，示威者號稱Be Water，要以水無常態的方式作抗爭，儼然精通用兵心法。其實，中國人是兵法的老祖，以如今示威者的智慧去妄言兵道，真是辱沒先賢，教人啼笑皆非。



抗爭行動無常形常態，也沒有明確的指揮者，此舉他們以為是高明，實際上弊病叢生，終不可久。這種示威方式永遠出不了英明領袖，因為不容許有「大台」，既沒有「大台」，只要時長日久，彼此間就一定有矛盾。文化大革命時期紅衞兵個個號稱目標一致，要保衞毛主席，到頭來派系與派系之間還不是意見分歧，最後要生死相搏？



香港的示威沒有「大台」，早晚都會產生派系紛爭，我這一夥認為要天天行動，你那一夥則認為一周一次便可，否則會讓市民生厭。兩者是其所非，又非其所是，漸漸就會互相攻訐，甚至勢成水火。沒有統一指揮，也容易讓對手混入其中，如今已懷疑警方在示威行列中插入「無間道」，這批人就可以在暴徒間挑撥離間，加速製造派系分歧。



警方就算此時暗地裏將「無間道」抽出，反對派的隊形也會漸散，因為示威者之間從此就會漸生戒心，很難像以往般精誠團結，因為誰也不知道對方是否臥底，如此一來，抗爭事業將愈趨凋零。