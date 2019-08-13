示威者近日變本加厲，如水般嘅野貓式行動反轉港九新界，十八區已無一淨土！示威者衝擊日益升級，戰區火頭處處，社會秩序大亂，旅遊、零售、消費等行業首當其衝，市民日常生活大受影響。



本報民調顯示，大部分受訪者批評不合作運動禍及民生經濟，令社會更加撕裂，擔心示威遲早癱瘓海陸空交通。受訪者又歸咎於壹傳媒黎智英反中亂港煽動示威，讓年輕人淪為炮灰，而政府對亂局又苦無對策，社會充斥白色恐怖，是非不分，憂法治已死，香港恐一鋪清袋。



一介草民如老朽，何嘗不是懷着受訪者的心情！事實上，反修訂《逃犯條例》風暴兩個多月來不但未能平亂，示威者更無法無天，堵塞道路，封隧道一係唔畀車過，一係任由佢過，搞到收費阿姐好勞氣；又圍住的士阿伯粗言辱罵，攞埋人家車匙唔畀人走，阻人搵食仲惡成咁，天理不容啊！又有私家車司機同黑衣客理論，班友一言不合就扑爛人哋車頭擋風玻璃，惡過黑社會，不必憂法治已死，實質三權崩潰，香港已淪為紅番區！



社會日益失控，暴徒愈來愈無法無天，更加凸顯林鄭及其管治班子嘅無能！政府除了譴責暴徒嘅暴行，就係哭喪着臉話經濟下行如金融風暴，三個司長都廢到無倫，「避政司司長」鄭若驊嘅「龜縮功」已經登峰造極，全方位你都睇佢唔到；至於張建宗以及派錢都派到天怒人怨嘅陳茂波，你交個波畀佢一定碌落屎坑！兩條友一味喺冷氣房做鍵盤戰士，鬼唔知香港經濟內外交困、內憂外患咩，就憑網誌就可以改善經濟、解決民生？唔該唔好成日廢噏好唔好？攞啲見得人嘅民生策略出嚟好冇？



林鄭一開局已注定失敗，分不清敵友是大忌，太天真玩「大和解」，治亂世不但沒有用重典，反而庇奸護淫，致使漢奸黎等變本加厲勾結外部勢力，為中央添煩添亂，林鄭能辭其咎嗎？