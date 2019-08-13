示威浪潮一浪接一浪，示威者以「快閃」式的暴力衝突，突襲警署、癱瘓交通。警方一到場驅散就四散撤離，但很快又轉戰他處，企圖以此消耗警方體力。暴徒的新模式，令街頭突變戰場，非法遊行及動亂沒完沒了，擾民亂港，將社會進一步推入政治深淵。



「快閃」暴徒不惜將全港市民捲入戰爭，除了磚頭、大型彈弓、強力雷射筆、氣槍外，更有暴徒向尖沙咀警署內擲汽油彈，向警察投擲汽油彈，令其雙腳被燒傷，致一名警員身體各處受到一級及二級燒傷。無止境地消耗警力，令警務人員疲於奔命，綁架市民大眾，企圖癱瘓社會，完全置市民利益安全於不顧，令整個香港社會被恐怖籠罩。



「快閃」暴徒恐怖式的襲擊人神共憤，「止暴制亂」已成為香港目前最重要和迫切的訴求、最廣泛的社會共識。若是真正愛護、關心香港，視香港為家的人，必須挺身而出，反對任何形式的暴力，支持警方嚴正執法，與暴力「割席」，嚴厲譴責他們，遏止恐怖主義的抬頭，令暴徒盡快收手。



但是，暴徒和縱暴派卻埋沒良心，不斷以似是而非的論調，把違法暴力行徑合理化、合法化，無所不用其極地擾亂民眾視聽，強詞奪理，企圖博取同情和理解。因為警方執法，就被縱暴派誣衊為「黑警」，縱暴派甚至繼續掩護他們，為暴行美言，散播仇恨，顛倒和混淆是非黑白，特區政府亦應理直氣壯地駁斥此等迷惑人心的歪理。



暴力持續氾濫惡化，每當發生激烈抗爭，就難免出現極端殘忍的局面和結局，絕大部分的香港人亦不想見到任何人受傷。



事實上，香港作為法治、文明社會，所有有良知的人士和媒體，必須齊聲講出真相，凝聚更強大的民意，支持政府和警方依法遏暴、轉危為安、重整法治，向暴力「SAY NO」，讓香港重回法治與和平的正軌。