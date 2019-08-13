美國前白宮通訊總監斯卡拉穆奇最近頻頻向總統特朗普開火，除了形容特氏抨擊四名少數族裔眾議院女議員的言論「歧視和不可接受」，亦狠批特氏最近到訪槍擊案發生的德州埃爾帕索市和俄亥俄州代頓市是「災難性」，結果反而加深民眾分裂（特氏曾吹噓到醫院探訪槍擊案傷者時，有超多群眾在場）。



斯卡拉穆奇最新的批特言論更沒有顧忌，他日前接受新聞網站Axio訪問時，以目前大受歡迎的劇集《切爾諾貝爾》為比喻，指目前共和黨在如何對待特朗普的問題上，就像當時的蘇聯官僚面對正在洩漏輻射的反應堆：到底是當鴕鳥繼續隱瞞下去，還是爭取時機展開清理工作，盡量減少損失？



很明顯，斯氏認為共和黨人應盡快止蝕，另覓人選出戰明年大選。他強調，現時特朗普在黨內氣燄囂張，很多人對他敢怒不敢言，然而特氏言多必失，繼續任由他胡攪蠻纏下去，只會得失更多中間甚至是「淺紅」共和黨選民，最終失掉白宮寶座。



特朗普反擊斯氏的言論，一如既往沿用「因人廢言」那一套。他在社交網站發文，炮轟斯氏能力低下，僅在白宮通訊總監位子上呆了十一天；又指他一如其他評論特朗普的「專家」，對他本人的一切所知甚少。



的而且確，被特朗普請吃無情雞的高官不計其數，斯氏挾私怨報復不足為奇。人們甚至可以說，斯氏在特朗普權力圈子裏處於邊緣位置，其意見並無代表性。那麼，前白宮首席顧問、有「國師」之稱的班農，其分析絕對值得特朗普重視。儘管班、特二人分道揚鑣，但前者基本上做到「不出惡聲」，特別在涉及到捍衞保守派核心價值觀時，更是毫不猶豫「仗義相挺」。班農最近就強調，特朗普並非種族主義者，也不信奉白人至上，只是民主黨不能在政策層面駁倒特氏，才將他加以污名化而已。



然而，在特朗普明年大選選情問題上，班農卻跟斯氏一樣，認為當中存在極大暗湧。班農指出，特氏的最大對手並非前副總統拜登，也不是民主黨其他十多位參選人，而是其他重量級名人，包括前第一夫人米歇爾、前紐約市市長彭博，以至黑人女名嘴奧普拉等，當中尤以米歇爾威脅最大，原因是她形象正面，高知名度之餘，在政治上亦涉足不深，一旦出山跟特朗普競逐大位，後者對政敵「翻舊帳」、「改花名」等小伎倆將派不上用場。班農還特別「好心」地「教路」，謂參選人只要取得全國範圍的聲勢，即使遲起步也不是問題，應當把目光放在明年七月的民主黨代表大會。



班農在此時此刻吹捧米歇爾等人，豈是偶然。米歇爾已表示自己參選的機會為零，彭博亦有類似表態，班農為二人「抬轎」，很可能是一着反間計，希望民主黨內出現雜音，甚至在黨代表大會前再有重量級人物報名參選，將一場初選搞成「泥漿摔角」。事實上，目前共和黨內表明有意挑戰特朗普者，只有麻省前州長韋爾德，勢孤力弱，幾乎肯定成不了氣候。在此情況下，特朗普陣營自然希望對手自亂陣腳，從而坐收漁人之利。