正論：反對派佔領機場　勢成最嚴峻一仗

「好明顯，運動嘅下一步就係佔領赤鱲角。」以上說話摘錄自示威者聚集的網站，網民聲稱向當年泰國「黃衫軍」偷師，赤裸裸表明佔領機場的野心。機場已經一連五天有黑衫軍示威堵塞，昨日更發展至阻止旅客登機。



示威者原本聚集在接機大堂，下午突然轉往離境大堂，越過防線，並以手推車堵塞通道，阻撓旅客登機，機場下午所有航班登記手續被迫取消，大批旅客滯留機場。七月廿六日第一次機場集會以「和你飛」作口號，現在圖窮匕現，「阻你飛」才是真心。



機場本應是滿布愛與正能量的地方，浪蕩多年倦極歸家的游子與迎接他們的親友相擁重逢；有老有少長途跋涉前往外地探親，以敍天倫之樂；亦有負笈海外的年輕人帶着凌雲壯志出發。這幾天赤鱲角機場卻充斥着恨與負能量，黑壓壓的人海如烏雲密布，夾雜着「以眼還眼」的暴戾吼叫。有受阻的旅客無懼示威者人多勢眾，痛斥他們損人利己。有小孩子為旅程幻滅而啼哭，亦有老弱徬徨無助，呆立當場。據報大量港人滯留外地，有家歸不得，反對派所作所為已經到了神憎鬼厭的地步。



赤鱲角機場兩日有超過五百航班取消，受影響人數以十萬計。作為全世界最繁忙機場之一，貨運量全球最高，運作癱瘓將令近八十萬人生計受損，本港旅遊業和酒店業勢必重創，加速香港踏入經濟衰退期。對內令市民付出沉重代價，對外則嚴重破壞特區國際形象。愈來愈多國家對本港發出旅遊警示，機場若再失陷，無異搞死香港，淪為死城。



中外歷史事件往往重演，二○○八年泰國反政府「黃衫軍」衝擊政府機關，最終佔領曼谷主要機場，迫使執政黨下台。本來支持反對派的當地媒體直斥如此行為等於恐怖主義。泰國經濟因此重挫，出現負增長，旅遊業更是重災區，酒店入住率跌破三成。當年泰國黃衫軍「終極一戰」功成，今日黑衫軍成為奪取管治權的工具，行徑如港澳辦形容「出現恐怖主義的苗頭」，香港政府已加強執法，隨着更多示威者被拘控，失去大量前線分子，反對派恐衝擊行動無以為繼，早已視佔領機場為背水一戰。



當日泰國軍方未有派兵鎮壓機場黃衫軍，今日黑衫軍亦算準警方不會採取像市區的清場行動。機場內人流及結構，不適合使用催淚煙，更不宜用槍彈鎮壓，避免造成旅客無辜傷亡。清場行動須一擊即中，難度極高。香港警方雖一直受到抨擊，這次表現卻是十分克制，權衡輕重，不敢輕舉妄動，免得牽一髮動全身，被外國勢力攻擊濫用武力，借機干預香港事務。



古有挾天子以令諸侯，今有佔機場以制政府。示威暴潮已經踏入第三個月，依然未有平息迹象，暴力升級，市況惡化，政府責無旁貸，亦再沒有和反對派妥協的餘地。止暴制亂已經到了關鍵的時刻，機場重鎮絕對不容有失。反對派的佔領陰謀已經曝光，全球數十億人正注視機場事態發展，這一仗勢成抗暴戰最嚴峻一役。



