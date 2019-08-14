世界視線：向合法移民開刀　特朗普再出狠招

特朗普政府在入境政策上再出狠招，宣布自十月中旬起將實行新規定，拒絕接受使用社會安全補助金等公共福利的合法移民申請綠卡。公民及移民服務局署理局長庫奇內力表示，有關政策符合總統特朗普的意願，並指政府希望見到能夠自給自足的移民；又強調「自給自足」乃是「美國夢」的核心原則。



庫奇內力說得沒錯，這項被稱為「公共負擔」的新政策，的確是特朗普的核心議題，特別是那位被視為「禁穆令」幕後推手的總統高級顧問米勒，推動更是不遺餘力。據報道，米勒曾狠批庫奇內力的前任西斯納，指其沒有在「公共負擔」問題上跟白宮步調一致，最終令對方丟官。



反觀庫奇內力，不僅不是貫徹始終的「特粉」，更曾在一六年協助德州參議員克魯茲在共和黨總統初選中跟特朗普打對台，特氏不計前嫌，委以重任，足證修例工作對其連任工程的重要性。



美國向來自詡為新移民發家致富的機會，如今一句不想「養懶人」而對一大部分人下逐客令（新例下移民家庭收入必須達全國家庭貧窮線收入的兩倍半或以上，否則須證明不會佔用國家福利），難免引來爭議。有人擔心現時靠救濟維生的移民，為擔心綠卡泡湯而停止申領，造成各種家庭悲劇；有人更當面質問庫奇內力，自由神像上刻的詩句︰「給我你那勞累、貧窮、蜷曲着並渴望呼吸自由的身軀」，是否從此應該刪去？另一方面，多個民權組織已計劃入稟法院，控告「公共負擔」政策違憲。



正如俗語所說，蝨多不咬，債多不愁。特朗普政府推行的移民政策，由「禁穆令」到興建圍牆，再到頒布國家緊急狀態令，有哪一項沒有受到司法挑戰。或許在特朗普心中，自由派反彈愈大，愈能在保守派支持者中間吹響集結號，號召他們繼續投他一票，以捍衞國家不會被新移民帶來的「貧窮和罪惡」拖垮。現實是，美國政府以「公共負擔」為由拒絕移民的個案，已由一六年約一千宗，大幅飆升至今個財政年度的一萬二千多宗，可見大費周章修改法令，本身就是一場政治騷。



