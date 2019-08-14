功夫茶：郵政醜聞爆不完　超時補水有蠱惑

香港郵政又爆超時補水益自己友醜聞！哈，對郵政嚟講，呢啲醜聞真係閒過立秋喇！審計報告都周不時炮轟佢十宗、八宗罪嘞！香港郵政經營不善，八成郵局勁蝕「流血不止」，而且處理郵件求求其其，曾經試過至少三個裝有大量郵件嘅郵袋被偷而冇公布，亦曾被揭有多名郵差於加班期間踢毽消遣。



嗱！講開呢個部門，管理不善，行政混亂，審計署二○一五年曾發表報告，指郵政署員工逾時工作問題嚴重，喺二○一四至一五年度，逾時工作時數超過一百萬小時，逾時工作津貼則近一點八億港元。而二○一六至一七年度，逾時工作津貼又係一點八億港元！嗱！呢個數字就好明顯話畀大家知，香港郵政完全冇正視同埋改善超時補水嘅問題！直情當審計署係冇牙老虎亦當審計報告係廢噏、耳邊風！



根據立法會秘書處今年二月嘅研究顯示，香港郵政一七至一八年度嘅員工成本高達二十七億二千多萬元，較一五至一六年再增加百分之三，但同期員工人數卻反而減少咗百分之七，開支與人手明顯不成比例。香港郵政就解釋係員工薪酬按公務員調薪及相關福利開支影響有關喎！睇怕又係「你呃人」呢！有在元朗派遞局任職多年嘅郵差向本報投訴，指該局不時出現「晾信」情況；所謂「晾信」，唔係將啲信晾起來「晒命」，而係有督導人員懷疑為咗「益自己友」，刻意唔安排郵差派送某地段嘅信件，即俗稱「晾信」。



喂！使出呢啲那渣招，無非係累積幾日信件，以便自己友隔日返工派信，更容易「開OT」，申領超時補水，變相成為「合理」加班。向本報投訴嘅郵差舉咗個實例，指上月十九日元崗新村、大窩及水盞田一帶嘅信件被「晾起」，就係為了第二日益「自己人」。據稱，以一名薪級表第十三點、月薪約二萬七千蚊嘅郵差，每次「開OT」可領取兩個半小時嘅津貼，即約五百大元！



香港郵政一向臭名遠播，曾經滋擾東方報業集團，亂拆東方寄出嘅郵件兼延誤郵遞；家陣仍死性不改，「晾信」既耗公帑，又無端拖延處理市民信件，實在可怒也！當然，香港郵政嘅官僚死剩把口，永不認錯；有議員就講得啱喇，香港郵政嘅服務與管理未能與時並進，現有人手與市民服務需求亦有脫節。功夫茶嚴正指出，如今係一個資訊科技發達嘅時代，電子郵件點都多過信件吧？仲有咁多超時補水？反正功夫茶就不信了！香港郵政一塌糊塗，失信於民，真係屎坑石頭，臭夾硬啊！



