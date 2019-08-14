神州觀察：村官納防逃體系　證腐敗全面覆蓋

內地官場幾乎無官不貪，無官不腐，此乃社會共識；且「有志不在官高」，近年關於小官巨貪、億元村官等腐敗現象亦很突出。而為逃避打擊，他們通常都會事先謀定後路，或早早將家人、財產轉去國外，留下自己做「裸官」；或見勢頭不對，自己也潛逃出國，故而反腐敗的「籬笆」需紮滿城鄉每一個角落，工程雖浩大，卻不得不為之。



北京市平谷區為響應當局「追防一體化」機制建設，更有效防範貪官外逃，近日將官員因私出國出境管制範圍延伸到了村一級，村官的護照證件須上交集中保管，出行前不但要經鄉鎮領導嚴格審批，還需接受相關思想教育，並於回來之後做好回訪工作。而在此前，該區已將防逃監控對象覆蓋至科級以下官員，如今到了最基層的村一級，勢要令貪官「無處可逃」。



所謂用人不疑，疑人不用，明明都是自己選拔任命的官員，當局卻須像防賊一般防着他們，不得不說是莫大諷刺。到處「紮籬笆」、「織羅網」，想要實現反腐敗無死角、全覆蓋，結果卻是腐敗覆蓋了全國，官場上下盡是貪腐之輩；做點思想工作、沒收護照就能讓他們變成清官、阻止他們出逃？未免想得太天真，若真如此容易，天下哪裏還有這麼多貪官。



事實上，內地官員外逃現象十分氾濫，據傳王岐山初掌中紀委之時曾發起大規模打貪防外逃突擊行動，並動用公安、武警、特警等多部門對國內數十個進出航空站、港口、邊防口岸集中布控，勞師動眾之下，雖先後攔截了一百多名圖謀外逃官員，最終仍有數十人漏網。原因在於貪官們事先皆已做好充分準備，早有內地學者調查指中國的「裸官」多達百萬人以上，出逃豈會負擔？此外他們更備有多套假身份、假護照，這從不少事敗被「抄家」貪官的清單中皆可得到印證，所以根本防不勝防。



而在早前，「中央追逃辦」於成立五周年工作回顧時指出，數年間全國共追回外逃人員近六千人，當中黨員及國家工作人員佔一千四百多人，「百名紅通人員」近六十人，追回贓款逾一百四十億元人民幣。而這只是官方公布數據，不乏縮水成分，更難據此推算出具體出逃官員人數，及他們到底捲走了多少資金，給國家造成了多大的損失。



更不堪的是，追逃本身亦需花費大量人力財力，以致當局近年在實施跨境追逃過程中，不得不與提供協助的國家「分贓合作」，給予對方相應報酬；或是像「龍計劃」行動那樣，聘請第三方公司幫忙「追數」。說到底，追逃與防逃一樣，都是個笑話，看似風風火火反腐敗，卻不知腐敗是由體制本身造成，再折騰也無用。



