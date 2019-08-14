鑑於回歸以來最嚴峻的形勢，鑑於這場反修例風波和暴亂已被定性為「顏色革命」，鑑於反對派和暴徒的暴力及破壞活動瘋狂升級，鑑於香港法治、經濟、民生、社會秩序受到極為嚴重的破壞，鑑於香港廣大市民的生命安全和財產受到極大的威脅，中央近期連續放了「狠話」，表明了嚴正立場和堅決「止暴制亂」的決心。



然而，局面依然很亂，反對派及其暴徒依然猖狂，他們的暴力行為、搗亂破壞行動繼續「遍地開花」，且採取了更加靈活機動的方式；組織策劃這場暴亂、「顏色革命」的幕後黑手，美英外部勢力依然活躍，頻頻發招，鼓動暴亂持續，革命「深入進行」。看來，他們是把朝廷的「發威」當成了「空洞的恐嚇」，或者他們有意更加「激怒」北京出軍平亂，一個被平亂、被毀掉的香港，他們照樣可以上下其手，謀取最大利益！在這場博弈中，他們是穩賺不賠的，香港悲夫！中國悲夫！



最可氣可疑的是，朝廷發威發怒並指明了粉碎反對派圖謀的方向後，林鄭月娥政府依然硬不起來，警察的行動依然無法有效的「止暴制亂」，香江府衙更拿不出有效辦法在政治層面、法律層面、社會動員層面採取反擊行動，扶正怯邪，扭轉局面。他們還在姑息縱容反對派及其暴亂分子，讓他們的歪理邪說繼續「欺行霸市」，搞亂人心。



誰都知道，面對今次風波暴亂，要嚴正執法、「止暴制亂」，警察和香江府衙就不能總是採取守勢，不能只是被動接招，而是必須主動出擊抓捕暴徒、搗亂破壞分子和幕後黑手，而且要大張旗鼓，形成震懾。然而，我們至今看不到警察和香江府衙這樣做，他們還是縮手縮腳，令朝廷的「反暴亂、反顏色革命」的力度大減，成了「空洞的恐嚇」。



觀乎此，林鄭是不是又在擺朝廷一道？現在的問題是，朝廷若想盡快「止暴制亂」又不必勞煩解放軍平亂，就須責令林鄭真正強硬起來，用盡用好香港法律規定的一切平亂方法，積極的行動。在平亂之前，在未把反對派和暴徒打趴下之前，拒絕與其對話，談任何條件。