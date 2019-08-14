最近一段時期，美國的舉動頗為反常，耐人尋味。伊朗擊落美國「全球鷹」無人機，華府反應平靜，按兵不動；北韓接連發射導彈，特朗普沒有譴責，還為北韓辯解。相反，香港修訂《逃犯條例》只是小事一樁，純屬內部事務，美國卻大興問罪之師，並公然介入，上至總統、副總統、國務卿，下至各路政客、智庫、傳媒，輪番上陣，蔚為奇觀。這是為甚麼？答案顯而易見，美國放過伊朗和北韓，並不表示放下屠刀，而是為了集中全力對付中國，暫時不想為其他事情分心。



不近情者多藏奸。美國在香港策動顏色革命的同時，對幾乎所有出口美國的中國商品徵收關稅，並將中國列為匯率操縱國，招數連綿不斷，看似風馬牛不相及，實際上都是為了一個歹毒的陰謀，那就是遏制中國、肢解中國。尤其是搞亂香港，美國目的昭然若揭，一是扶持反對派奪權，將香港變成反共反華橋頭堡；二是利用香港動亂消耗中國國力和資源，即使無法促使中國內部崩潰，也可以拖慢中國崛起步伐。



由此可見，這場動亂是無可避免的，一切都是按照美國寫好的劇本上演，漢奸黎之流只是聽令行事的政治傀儡，而那班暴徒更是傀儡中的傀儡。美國原本的如意算盤是，隨着香港動亂進入暴力階段，中國政府很快就會派出軍隊平亂，最好出現流血場面，這樣美國就有藉口聯合西方國家制裁和孤立中國，正如當年「六四」事件一樣。沒想到這次中國政府耐性十足，一直按兵不動，老美大失所望之餘，不禁老羞成怒，竟詛咒中國為「惡棍政權」。這正正是典型的賊喊捉賊，世界上還有哪個國家比美國更「惡棍」？



最可悲的是，許多香港人至今看不穿美國搞亂香港的險惡用心，還以為美國是在替香港主持公道爭取民主。找遍全世界，也只有這種香港人才會如此愚蠢，不僅熱衷於出賣國家民族，而且不惜摧毀自己賴以生存的家園。