見機場如見城市，機場是每一個旅客接觸一個城市嘅第一個窗口，感受該城市的效率及管理，衡量日後會否重來旅遊或生活及投資。香港是國際金融中心，赤鱲角機場的重要性不言而喻。反對派當然知道這個道理，搞堵路阻塞港鐵都未能迫使政府就範，便向另一個要害埋手。



上月二十六日網民在機場一號客運大樓發起「和你飛」集會，數千人塞爆接機大堂。一批聲稱空管人員透過泛民議員譚文豪發公開信，要求政府立即回應五大訴求，否則將會在機場發起不合作運動。信中清清楚楚警告政府，香港國際機場是全球最繁忙的機場之一，癱瘓機場必帶來極嚴重經濟損失。可是冇靈魂政府又掉以輕心，以為一次性集會無以為繼，未有認真部署應對措施。



八月五日「三罷」行動未達到反對派目標，網上又有人發起「萬人接機」行動，上周五起一連三日到機場集會，同樣地並無申請不反對通知書。政府再一次束手無策，繼續啞忍，以為三天過去便平安無事。



怎料踏入第四天，黑衫軍周一又以周日「少女被射爆眼」挑起民憤，發起「百萬人塞爆機場」，逾萬人塞爆出入境大堂，叫嚷「警方以眼還眼」，趁勢癱瘓機場，今次終於出事，超過二百三十個航班取消，昨日亦取消逾三百航班，超過十萬人行程受影響，經濟損失以億計，受損的國際聲譽更難以估計。



外媒紛紛以大篇幅甚至頭條報道香港機場癱瘓，反對派食髓知味，得勢不饒人，干擾機場行動將繼續升級。他們估計防暴警不會在機場採取激烈清場行動，更加不會射催淚彈。機場一舉一動都在國際視線範圍內，政府投鼠忌器，容忍連續五天在機場集會活動，長此下去根本是變相佔領行動，而實際經濟影響即時浮現，旅遊及相關行業雪上加霜。政府面對嚴峻考驗，稍一不慎，恐又會弄出另一場國際大醜聞。