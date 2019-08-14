香港因修訂《逃犯條例》引發的政治風暴，最大的贏家除了泛民主派及其金主黎智英，就是在台灣的民進黨。經過去年底地方選舉重挫後，台灣的輿情幾乎一致認為，執政民進黨極有可能在明年初大選再次落敗而失去政權。但是，蔡英文政府「充分運用」香港這場政治風暴帶來的契機，重燃繼續執政的希望。如果「香港之亂」繼續延燒下去，國民黨重返執政的美夢將會破碎。



「八一一」流血事件翌日，蔡英文立即高調表態：「昨天香港嚴重的警民衝突，讓全世界支持民主自由的朋友，都感到非常憂慮。歸根究柢，暴力鎮壓無法解決問題，香港當局還是要嚴肅面對人民對民主和自由的期待，香港社會才可能回歸平靜。」然後，當然她不會忘記要為鞏固權力，保持其權位講幾句：「也有些朋友，擔心台灣會不會變成下一個香港？我跟大家保證，只要有我在，不用擔心台灣變成第二個香港。」這不就是爭取連任總統的政治宣傳嗎？「我們非常關切香港的處境，也會更努力捍衞台灣。自由的台灣，我們一起繼續撐香港的自由。」這些話究竟有幾分出自真情，恐怕只有她自己才知道，因為究竟如何「繼續撐香港的自由」，也必然是「口惠而實不至」，港人不必當真，只能自求多福。



香港這場震撼全球的政治風暴不斷延燒，亦影響了台灣年輕人的身份認同及政治取向。根據國立政治大學選研中心早前公布的調查顯示，自認為台灣人非中國人的比率回升，統獨立場上維持現狀派仍高踞百分之五十七點五，同時支持獨立的民眾增加約百分之四。有關研究報告亦指出，蔡英文總統得利於「外部因素」（美中關係惡化和香港之亂），令民進黨敗部復活；「中國認同」並未因國民黨在一八年選舉大勝而受到歡迎，反而引起民眾的戒懼。由於這項調查進行正值香港爆發「反送中運動」之際，年輕人高度支持蔡英文的「護台灣、顧主權」主張。



「香港之亂」已經變成民進黨「護台灣、顧主權」主張的最佳註解。民進黨擅於選舉的「議題設定」，這也必然成為明年大選最重要的議項。台灣大選的政治氛圍從「和中」變成「反中」，國民黨主張兩岸交流，和平發展的大陸政策必然受到衝擊。國民黨意想不到的是，對「香港之亂」應如何表態，竟然會成為影響明年大選勝敗的一項重要因素。民進黨會說「只要我們繼續執政，台灣不會變成第二個香港」，但國民黨除了說「捍衞中華民國」，如果沒有從人權、人道立場，講幾句「對於港府令香港局勢陷入困境感到遺憾」之類的「政治語言」，年輕人的選票恐怕會跑光光。