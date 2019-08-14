反對派藉反修例掀起的奪權風暴愈演愈烈，繼早前的周末周日黑衣軍與警方爆發激戰後，他們再發起堵佔機場行動，揚言要警方「以眼還眼」，逼爆機場，機管局不得不在當日下午宣布所有航班取消。同一日，港澳辦再開記者會，將黑衣軍向警方投擲汽油彈導致警員被燒傷，以及使用大量高殺傷性武器的行徑形容為「極端暴力」、「恐怖暴行」、「出現恐怖主義苗頭」，幾乎同恐怖活動看齊，反對派再不收手，後果不堪設想。



可以看見，京官由最初只說支持港府和警方執法，到點名炮轟幕後黑手玩火者必自焚，再到將反修例同「顏色革命」放在一起，以至「出現恐怖主義苗頭」，用詞一次比一次嚴厲，證明中央認為事態不斷惡化，現在已是最後通牒，若仍未能止暴制亂，恢復秩序，必有極嚴重後果。



香港是國際航空樞紐，每日航班超過二千班，出入境旅客亦逾二十萬人次，背後涉及近八十萬人生計，不論是回歸前或回歸後都未曾發生過堵佔並癱瘓機場事件。反對派之所以惡向膽邊生，當然是恃住民氣可用，藉着警方執法製造濫暴輿論，挑起仇警情緒，煽動年輕人上街，令航空樞紐無法運作，令香港登上國際醜聞，令港府投鼠忌器，騎劫機場便能作為奪權的談判籌碼。



這簡直是蚍蜉撼樹，不自量力。反對派一直錯判形勢，將容忍視為軟弱，不斷製造中央不敢出手的言論誤導市民，這樣下去，必然全港攬炒。目前，當局仍然未明確將暴亂定性為顏色革命和恐怖活動，始終留有一手，希望示威者回頭是岸，但若反對派仍一意孤行，中央便出師有名。沉默大多數再不向暴力說不、向反對派說不，難道真的要一起為他們陪葬？



在此也敬告一眾「革命義士」，革命不是請客食飯，不是繪畫繡花，革命是會流血甚至死亡的，動輒哭哭啼啼，呼爹喊娘，還是回家歎冷氣吧！