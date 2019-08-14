香港目前的示威者號稱Be Water，如水一般可聚可散，抗爭時呼嘯而來，呼嘯而去，再加上沒有明確統轄者，俗語說「打蛇打七寸」，這種新模式並無「七寸位」供你敲打，要對付似乎也難以入手。



但這場仗香港警方沒有退路，非要打贏不可，否則往後在特區，以至在全世界，這種抗爭方式都會起了示範作用，只要依樣畫葫蘆，準教所有的統治者頭痛。如今面對香港亂象，好些西方國家領袖說三道四，立場明顯偏向於示威者一方，這只表現出他們鼠目寸光。



有政治眼光的人，自該誠心希望香港的亂事早日平定，要不然世界其他地方都可能受感染。Be Water的抗爭成本太低，只要有三數千人，彼此透過網絡聯繫，就可以肆意堵車、堵鐵路、擾亂機場，此風殊不可長，否則後患無窮。香港警方的平亂經驗，將來或者可以提供給其他地區參考。



如果警方是將眼前亂事當作一場仗去應付的話，戰術則太不敢恭維了。所謂兵不厭詐，在對方陣營安插臥底不是問題，但有好的棋子不該輕易用掉。近日，警方清場時，潛伏在示威者之中的臥底探員突然曝光，協助捕捉作亂的人。



如此一來，警方的計劃就已公諸於世，以後示威者便有提防，因此而被捕者未必能太多，反而會讓人覺得警察的手法殊不光明，惹起更大民憤。應付這種水形抗爭法，臥底不是這樣用的，應該長時間潛伏敵營，製造輿論，也製造爭議，使示威者之間出現意見分歧。多吵鬧就會讓人有離心，二○一四年的佔領行動最後失敗，就是因為領頭人之間漸生齟齬。



此外，散兵游勇的抗爭方式，統轄不嚴，最容易做出過頭事，自然漸漸會惹人反感，例如部分示威者乘港鐵，只是跳過入閘機，不肯付錢。警方不必急於搜捕他們，讓這些人的醜態逐漸現形，民心自會轉向。