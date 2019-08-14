繼紅隧通車四十多年來首次要來回全線封閉，日前香港國際機場又因有逾萬人示威，交通及客運陷入癱瘓，機管局不得不於周一下午三時半宣布取消所有航班，令近十萬人行程受阻。反修例風暴觸發的連串暴力衝擊，已令香港經濟元氣大傷！國務院港澳辦於三星期內就香港局勢第三度召開記招，發言人甚至指香港「開始出現恐怖主義苗頭」，措詞不可謂不嚴厲，可見香港已到了最危險的時刻！



首先發出哀號的是運房局局長陳帆，佢話本港機場係全球貨運最高，近八十萬打工仔依仗機場生活，批評示威者嚴重干擾機場運作，令香港付出沉重代價；至於林鄭，就話近兩個月政治紛爭嘅「內憂外患」，經濟下行速度之快猶如金融海嘯，復原將會經過一段漫長時間！唉！盲嘅都睇到香港大鑊，林鄭及其管治班子一味廢噏，唔廢噏嘅，一係練「龜縮神功」，好似嗰位霸住毛坑不拉矢嘅「避政司司長」鄭若驊，其餘如政務司司長肥仔張和財政司司長陳茂波，齋做鍵盤戰士，又講唔出解決之道，更加攞唔出甚麼救港良策，被同文窒得好應棍：坐收比美國總統更高的人工，卻交出如學生般的作文，老師也會叫重作的水平！



阿哥，香港在一班薪高卻廢柴的庸官管治下，經濟想睇見光明，睇怕難過從石頭擠出血來！家陣機場隨時癱瘓，網民一個號召，香港就「插翼難飛」！老朽安靜下來，「睇一睇呢個城市、呢個家」，冇錯，老朽自小南來香港，靠努力艱辛拚搏，終搵到三餐一宿，又點會忍心睇住「香港跌入粉身碎骨嘅深淵」！



之不過，撕裂嘅天空這麼闊，那麼深，點補？想小休旅吓行，想飛就飛，唔通要上深圳寶安機場？老朽苟延殘軀於上水，去大嶼山總不及過羅湖口岸快，何況寶安機場今年四月已獲批擴建第三跑道！再講吖，與其搭管理不善、好快變垃圾嘅國泰，不如試吓改搭內地航空公司，睇吓有冇驚喜！