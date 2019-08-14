痛心！持續到第三個月的反修訂《逃犯條例》示威尚未有停止迹象，更一度佔據機場公共空間，使機管局宣布所有航班即時停飛。另一邊廂，北京大興國際機場已落成即將啟用，已有機票陸續開售預訂。不得不想起一名抵港旅客，接受電視訪問時所說的一句話，「人家在拚命發展，香港就自己搗亂」，真是不勝唏噓。



北京，早於清朝末年已在市郊南苑設有飛行跑道，是為中國歷史上第一個機場。及至新中國成立後，北京於一九五八年迎來第一個民用機場，即是今天的首都機場。近二十年來，首都機場經歷多次擴充，現達到每年客運量超過一億人次，躍身成為全球第二大機場。雖然如此，首都機場仍無法應付急速增長的吞吐量。



於是乎，早於十年前，興建北京大興機場的建議已提上日程，最終選址在離市中心四十六公里，以及距雄安新區約五十公里的大興市郊。新機場將於今年九月正式運作，設計的客運量暫為七千多萬人次，與香港機場現時的規模相若。另外，機場採用四跑道系統，以「三縱一橫」布局，對航運樓呈包圍狀態，讓航班能更快速地進場及離場。加上日後與原有首都機場充分配合，將會成為東北亞重要的航空樞紐。



遙想在一九九八年啟用的香港赤鱲角機場，曾多年被評為「全球最佳機場」，但礙於客運量不斷增加，近年幾乎接近飽和狀態，急需興建第三條跑道。經過長達數年的爭論，機管局終在二○一五年以自資方式，落實興建「三跑系統」。當二○二三年或以後竣工時，機場處理客運及貨運的能力將會大增，有助保持香港原有的航運地位。



面對鄰近城市的急速發展，香港大部分人士積極向上，為優化機場各項能力而付出心血，不希望在區域建設中落後或被淘汰。然而，近日的示威活動此起彼落，多次揚言要癱瘓機場運作，要挾政府答應無法達成的訴求。他們押上的，是香港的經濟命脈，是香港的未來聲譽，將會使香港付出沉重代價。



事實上，香港機場是近八十萬市民的生計來源，一旦癱瘓勢對當區及香港帶來沉重打擊。早前，基於大量示威人士在機場內聚集，考慮到人流控制的安全問題，機管局不得不將全部航班取消。當消息傳至示威者群眾時，竟有一批人士表示莫名興奮，網上更有言論直指目標已達成。



究竟他們如此幸災樂禍，原因何在？癱瘓一個機場是在完成甚麼目標？是在完成甚麼創舉？如此莫名其妙地失去理性，圍堵香港重要基建設施，已不是和平集會應有的行為，強人所難之處實與暴力行徑無異。更甚的是，若然少數激進分子在機場大肆破壞，像過去一直以來的暴行出現在機場，那將會使我們的航空系統失去運作能力，不知何時何日才能重新復航。



今天北京新機場的落成，較之過去曾經領先世界的香港機場，不免充斥落寞及矛盾的感覺。有誰真的會在自家門口自毀長城，將自己陷於萬劫不復的地位？我們在香港就真的能看到。