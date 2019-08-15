正論：開弓沒有回頭箭　定性反恐戰到底

廿一世紀，是恐怖主義橫行的世紀，是理性退場暴力抬頭的世紀。香港作為中外角力之地，在外部勢力與洋奴漢奸合流炮製顏色革命的危局之下，終於不能避免走上恐怖主義之路。君不見，反修例奪權風暴愈演愈烈，暴力程度不斷升級，警員固然成為襲擊目標，國際機場更連續兩日被癱瘓，內地旅客被禁錮毆打，港九新界到處火光熊熊。國務院港澳辦已明確定性「香港出現恐怖主義苗頭」。開弓沒有回頭箭，香港要重出生天，反恐戰便必須堅持到底、奮戰到底。



剛過去的周一和周二，香港發生史無前例的堵佔機場並癱瘓運作事件，所有登機手續停頓，旅客出入境受阻，近千航班被取消。有外國旅客跪求放行，亦有外國旅客聲色俱厲怒罵，但暴徒不是置之不理，就是惡言相向，甚至暴力阻止，香港醜出國際。更令人髮指的是，暴徒竟在眾目睽睽之下，將一名內地記者和一名內地旅客綑綁手腳並拳打腳踢，用雷射筆照射雙眼，過程長達數句鐘，其中一人更被打至昏迷。甚至乎，救護人員救人也被阻止，受害人躺在擔架床上照樣被打，警員保護受害人同樣遭受暴徒襲擊。何謂喪心病狂，何謂無法無天，何謂香港之恥，看一看暴徒暴行就一清二楚。



及至周二，機管局終於向法庭申請臨時禁制令，禁止任何人在機場內非法阻礙或干擾機場運作，可謂姍姍來遲，結果仍有過百航班受影響，而連日來客貨運損失更達天文數字，國際航空樞紐可謂毀於一旦。可以看見，反對派為了奪權無所不用其極，癱瘓機場就是最瘋狂一擊，目的是透過騎劫機場令香港登上國際醜聞頭條，破壞香港旅遊城市和航空樞紐形象，打擊經濟，而且覷準港府不敢在國際旅客進出之地進行武力清場，這樣他們就能為所欲為。而此前暴徒在全港各區縱火、刑毀、堵路、襲警、打人，俱令人怵目驚心，多間警署被投擲汽油彈，警員被燒傷；警方甚至多次搗破武器庫，起出大量現金和烈性炸藥。這一切顯然已跟反修例無關，反而同恐怖主義無異，由執法人員到平民百姓再到訪港旅客，生命安全都受到極嚴重威脅。



是可忍孰不可忍。港澳辦近日頻頻為香港局勢發聲，由最初只說支持港府和警方執法，到點名炮轟幕後黑手玩火者必自焚，再到將反修例同「顏色革命」放在一起，以至明確指出「出現恐怖主義苗頭」，昨日甚至形容為「近乎恐怖主義的行徑」，用詞一次比一次嚴厲，恐怖主義的定性幾乎已是一錘定音，加上解放軍在官方微信發出「從深圳出發抵達香港只需要十分鐘」的訊息，證明中央認為事態不斷惡化，現在已是最後通牒，若反對派仍不肯收手，港府仍無法止暴制亂，就會提升至反恐級別來處理。



要知道，恐怖主義在國際社會屬於「萬國公罪」，同毒品、戰爭、海盜、危害人類、種族滅絕等罪行沒有二致，對恐怖主義零容忍已是國際標準，沒有含糊，沒有雙重準則，故此，反恐戰是正義之戰，是保衞人類文明之戰，出師有名。正如保安局前局長葉劉淑儀所說，恐怖主義的定義是用非法手段、使用暴力脅迫手段，傷害平民以達到政治目的，現在香港是否出現恐怖主義，不言自明。



無獨有偶，上月國務院新聞辦發表《新疆的若干歷史問題》白皮書，直指境內外敵對勢力為達到分裂、肢解中國的目的，蓄意歪曲歷史、混淆是非，鼓吹新疆獨立。香港的暴亂和新疆非常相似，背後一樣有外部勢力煽動，都有分裂國家、鼓吹獨立之意，暴徒都以極端暴力手段以達到玉石俱焚的目的。而隨着中央加強在國際間闡述立場，多達五十個常駐日內瓦大使聯名致函聯合國支持中國反恐，證明在大是大非面前，全球取態完全一致，香港若繼續失控，中央絕對沒有不出手平亂的道理。



必須強調，定性恐怖主義屬於國防事務，也是國家權力，港府只能跟從和統一口徑，無權干涉定性，無權一時一樣自說自話。昨日警方竟指近日的示威不構成恐怖主義，無異於陷中央於不義，是毫無分寸的典型例子。在反恐戰面前，港府能做的就是配合中央路線，不要添煩添亂，更重要的是穩定金融體系，搞好經濟民生，絕對不能繼續綏靖投降，姑息養奸。



不要問喪鐘為誰而敲，喪鐘為你我而敲。面對恐怖主義抬頭，全港市民必須同暴力割席，必須向反對派和暴徒作出最嚴厲譴責，誰不這樣做，誰就是暴力的信徒，誰就是摧毀香港的幫兇。香港已到了最危險的時候，幕後黑手再不收手，反對派政客和暴徒執意一條黑路走到底，玩火者必自焚就是等待他們的唯一結局！