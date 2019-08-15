世界視線：伊波拉麻疹擴散　反疫苗禍害蔓延

世衞宣布全球麻疹個案飆升，按年增近三倍，超過三十六萬宗，非洲地區竟升達九倍。專家點出致命原因：疫苗接種者同步大減。



事件可溯源至去年十二月，無國界醫生在剛果民主共和國所設伊波拉疫情隔離中心遭暴民洗劫，他們誣指病毒爆發是政府推遲大選的陰謀，指摘醫生才是伊波拉的始作俑者，是利用疫苗荼毒民眾，因而大肆搶掠，放走多個被隔離的病人。自此之後，醫療團持續成為攻擊目標，今年四月更有專家被殺，幾乎觸發防疫前線大罷工。直到上月，世衞正式宣告疫情失控，上周掀起了全境封鎖的恐慌。



迷信偏方和不信任現代科學，大大增加了防疫的難度。縱使疾病有可靠的疫苗醫治，供應亦充足，滿天飛的謠言和連串的衝突卻大大降低了百姓的接種意欲。反伊波拉疫苗的思潮甚至拖累了其他疾病的防控，包括麻疹。麻疹的初期症狀與伊波拉極其相近，而諱疾忌醫者對防疫的指控，已惡化為對西方醫療系統的全盤否定。



麻疹疫情今年以來已導致逾二千人喪生，這種在上世紀經已妥善防治的疾病竟忽然捲土重來，皆因愚民無分國界、種族和教育程度。人們愈來愈崇尚自然養生療法，質疑人工複合物對人體的禍害，近年便謠傳接種疫苗可導致兒童患上自閉症，把無數家長推向這個「新興宗教」之中。他們相信自然方法抵禦麻疹，反疫苗運動風頭一時無兩，令這種可治之症變得無醫，導致社區大爆發，飛機跨國傳播，兒童無辜死亡。



無論非洲抑或歐美，面對愚民，固然要繼續加強衞生教育，但要火速制止疫情擴散，立法強制接種疫苗則成為各國的急需工作。妥善管理自己身體或放棄治療本來是個人自由，但當這種任性威脅到他人的健康時，就必須加以限制，剔除巫術和自然療法的選項，以保障所有人的生存自由。一小撮人的愚昧足以顛覆整個社會，但攻訐愚昧，卻會招致惱怒和惡意反彈，報應在防疫人員身上。他們不只要對付疾病，更要對付愚昧，後者的威脅遠比前者大。