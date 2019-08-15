功夫茶：屋署驗窗得啖笑　難怪香港淪危城

禍從天降，災向地生。飛來橫禍呢家嘢，有時真係避無可避，好似海嘯地震咁，邊有得避啊！之不過，我哋所居住嘅都市陷阱處處，明顯就人禍喇，好似冧樹壓死人，又好似招牌銹蝕嚴重而搖搖欲墜，真係睇見都牙煙，一個唔覺意，分分鐘「中頭獎」，攞命㗎！



嗱！唔好以為功夫茶鍾意發牢騷啊，睇見啲官僚坐而論道，一味靠吹，想唔火都嚟就難咯！呢，屋宇署自二○一二年實施「強制驗窗計劃」至今，成效不彰，申訴專員公署都忍唔住狂數佢六宗罪。功夫茶都冇佢咁好氣，搵啲屋宇署離晒罩嘅糗事同大家分享吓，睇吓班官僚點樣「強制」法！



嗱，屋宇署甫推出「強制驗窗計劃」，好似係威係勢咁款，當時講明每年選定五千八百幢目標樓宇進行強制驗窗，首個檢驗周期預計於一七年中完成喎。之但係截至一八年，只有百分之三十七被列為目標樓宇。如果按照屋宇署一七及一八年每年選定四百幢目標樓宇作計算，即係話該署需要用近四十二年先可以完成首個檢驗周期。阿哥，人生有幾多個四十二年呀？真係「窗若有情窗亦老」！驗完窗，老婆都變阿婆咯！



喂，好心屋宇署啲官僚咪玩語言偽術喇，家陣強乜嘢制啫？你哋做嘢一味死拖爛拖至真，死得人㗎！等功夫茶舉個實例啊，今年初尖沙咀美麗華酒店有一扇鋁窗從高處墮下，擊斃一名剛來港嘅內地女遊客，事後酒店一名女工被捕，相信都係日久失修致之！嗱，你都咪話唔邪，之後大埔富善邨、屯門青山灣、土瓜灣同埋天水圍竟然接連發生墮窗事件，好彩無搞出人命咋！



呢，屋宇署所謂強制驗窗，講到尾就係歎慢板，阿哥，呢啲咪累人累物囉，唔該咪咁hea啦！睇見佢哋做嘢，真係一隻筷子食蓮藕——拮眼啊！話時話，講開屋宇署嘅懶散嘢真係令人扯火，有乜理由有一百四十二宗早於一二年發出但未獲遵從嘅驗窗通知，屋宇署要過咗五年先至向有關業主發出警告信㗎！唉，咁搞法，屋主個孫都大學畢業喇，全家都搬走晒喇！



眼見屋宇署啲官僚個個好似吞咗幾擔豬油咁，申訴專員都忍唔住叫屋宇署加把勁，積極監察，盡快處理積壓嘅驗窗通知；同時，要進入單位進行實際審核，而唔係以抽查率作為工作指標，對未遵從驗窗通知嘅業主必須採取執管行動。



咁又係呀，事關人命，功夫茶提醒屋宇署一眾官僚千祈咪以為意見接受，態度照舊，人工照𢭃！話就話禍從天降，畢竟飛窗殺人根本就係人禍，唔該官僚醒醒定定啊！