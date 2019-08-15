神州觀察：鐵路老虎抓不盡　安全隱患勿大意

江西省紀委監委日前公布，中國鐵路南昌局集團黨委副書記、副董事長、總經理馬葉江涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查，成為近期第四名落台的鐵路高官，而內地鐵路系統再度成為腐敗重災區，所帶來的就是公眾對高鐵安全隱患的擔憂。



自去年以來，各地鐵路局集團已有多名高層被查，包括中國鐵路瀋陽局集團原董事、副總經理王遷；中國鐵路武漢局集團原董事、副總經理蔣芳政；中國鐵路鄭州局集團原董事、副總經理吳翠瓏；中國鐵路建設投資公司原黨委副書記、總經理王東明。另外，四川鐵路系統自去年以來，也有多名高官被查落台。



鐵路系統高官密集被查，不得不令人聯想原鐵道部部長劉志軍、「高鐵一姐」丁書苗腐敗系列窩案，該案牽扯鐵路官員近二十人，均身處要職；牽扯以行賄為主的大型國企幾十家，各路商人十幾名；涉及非法資金數十億元。雖然鐵道部已改組成中國鐵路總公司，劉志軍被判死緩，丁書苗被判囚二十年，但鐵路系統的腐敗顯然遠未畫上句號。



中國鐵路大建設曾被指是一次利益大分贓，各級鐵路貪官拿着利刃，你一塊我一塊，將民脂民膏放進自己的荷包，誰會顧及百姓的生命財產安全？然而，每次重特大事故發生後，鐵路部門都有一批官員倒台，而新上任的官員仍然如飛蛾撲火般捲入新一輪分贓遊戲。事實上，中央第六巡視組最近向中國鐵路總公司黨組反饋巡視發現的問題，包括個別領導幹部搞「小圈子」，重點領域存在廉潔風險，有領導在項目招投標中搞利益輸送、以權謀私，鐵路建設工程違規轉分包、「黑中介」等問題依然存在，顯示鐵路系統腐敗問題仍相當嚴重。



在中共十八大後六年多以來的反腐整風下，鐵路官員依然前腐後繼，其中原因之一，就是鐵路系統資金充沛。數據顯示，中國鐵路總公司目前負債至少逾五萬億元以上，當中七至八成與興建高鐵有關，預計負債至明年更會上升至八萬億元。如此滾滾財源，鐵路貪官又怎會輕易放過這塊肥肉？



只不過，當高鐵建設資金被大小蛀蟲飽餐過後，高鐵的安全性怎能有保證？八年前造成重大死傷慘劇的溫州動車追尾事故，就揭發工程招標過程中弊案，之後哈大高鐵曾發生路基沉降超標等質量安全問題，滬昆高鐵貴州段也發現有隧道存在嚴重的偷工減料與施工質量問題，幾乎每一個質量問題都與貪腐有關。時隔八年後，鐵路系統又爆貪腐潮，再次給高鐵安全敲響警鐘，當局切不可大意，不僅要嚴打貪官，更有必要對涉案貪官所經手高鐵建設項目進行全面徹查，以消除安全隱患。