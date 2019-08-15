佔據機場的目的是要破壞香港經濟，行為已經超越合法示威、表達言論自由。在市區內的暴力衝擊，已經因為警察加強逮捕、調整戰術而開始難以持續；遍地開花則受到群眾的反對，而變成過街老鼠的逃竄；衝擊鐵路、堵塞公路也引起公憤。於是，背後策動者便把僅有的人力，主要是不明白事理的學生集中於機場，起初是和平示威，之後是阻礙旅客，癱瘓機場，繼而便是攻擊旅客，暴力造反。



選擇機場因為是室內，環境較舒適，而特區政府投鼠忌器，不敢驅趕，因而他們在市區內被驅趕，便在機場作最後的鬥爭，不惜傷害旅客，傷害香港的整體經濟、形象與聲譽。為求逼政府投降，他們便無所顧慮。當然，背後策動者是以破壞香港為目的，機場這個香港城市標誌，當是最佳的破壞對象，牽連影響巨大，也是香港經濟僅有最具競爭力的產業。



不過，暴民人數不足，學生無知但難以堅持，癱瘓機場只能在他們睡醒後的下午才可開展，難以全面封鎖機場，必然是加強暴力在下午以後時間停頓機場運作。



假若這樣曠日持久，香港國際城市的功能必然大損，不易恢復。



因此，特區政府的應對，只能盡快清場，制止他們再瘋狂下去，一是即時全面暫停機場活動來清場和進行拘捕；二是仿日本成田機場過往的例子，嚴格限制人員進入機場範圍，或如內地安檢，加上身份證明，以此防範暴民轉為恐怖主義襲擊機場。



警察的轉變戰略成效神速，但暴民背後的策動者並不等閒，機場是香港城市的軟肋，傷害會帶來深遠的打擊，不能容忍。



香港的示威暴亂已經演變成為戰爭式的攻防戰，政府也不用再說甚麼警民衝突。暴民提出「光復」、「革命」，暴力升級，暴亂的目的都是要全面癱瘓香港的社會與經濟，製造更大的混亂和衝突，並以此來破壞香港，再不是甚麼「五大訴求」，而是惡毒地破壞香港的機制、體制、文化和法治，要使示威暴亂與香港玉石俱焚。



至於暴亂背後的策動者和他們的主力，卻不會與香港同損，反而以損害香港、傷害中國來向美國請功，接受獎勵，讓香港沉淪，他們好逍遙海外。



面對這樣的敵人，沒有限制的攻擊手段，而且是幾十年積累一朝利用起來，香港不易應對。但香港不能投降，投降則全局潰散，變成顏色革命後陷入萬劫不復的境地。中央政府出手，警察戰略開始見效，最後一戰可能便是守衞機場，把暴亂者和無知的學生一併消除，再回頭救救無知的學生。