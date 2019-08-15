朝廷對香港亂局放出連串狠話後，沒能「止暴制亂」，反令反對派和暴徒更加瘋狂，武力升級，暴亂面擴大，傷害和毀壞程度更深。國務院港澳辦發言人又將之「升級」，斥之為「恐怖主義苗頭」。對此，反對派、暴徒們大概還不會當回事。當局將警告和定性加重，阻嚇不了他們將恐怖主義從苗頭發展成星火燎原。



很明顯，朝廷再放甚麼樣的狠話，都無法阻止形勢惡化。香港正在跌入無底深淵，經過兩個多月的觀望、搖擺、誤判形勢、心存幻想，直到今天，朝廷似乎還是想把解決問題的希望放在林鄭月娥和香江府衙身上，還是相信他們用所謂「香港方法」可以「止暴制亂」。儘管朝廷表明的態度已比剛開始時強硬了很多、堅決了很多，但因為林鄭和香江府衙作為有限，態度曖昧，繼續抱着「香港方法」辦事，瞻前顧後，不敢從根本上打擊反對派和暴徒，朝廷的強硬很快被化掉了大半。



這些年朝廷在打擊「疆獨」暴亂時，用了「恐怖主義」的說法，把其視為暴恐活動，武力鎮壓更不手軟。今次香港的暴亂和新疆的暴恐十分相似，發生地點都在中國的自治地區；都有外部勢力組織策劃；都有鼓吹「獨立」、「分裂國家」的訴求和目的；都是裏應外合；都使用了瘋狂的暴力；都大量傷害了無辜的平民；暴徒們都有意製造恐怖氣氛，都大玩「玉石俱焚」的恐怖遊戲。



香港反對派和暴徒把這場暴亂迅速推向恐怖主義，是在加倍回擊朝廷的「正在硬起來」，阻遏香江府衙要落實朝廷的「止暴制亂」。然而，朝廷的「強硬」只是動口，他們的回擊則是動手、瘋狂動手、暴力動手、恐怖動手。不過，朝廷現在對香港暴亂發出「恐怖主義苗頭」的警告，可知香港局勢、反對派和暴徒的瘋狂在中央心目中是多麼的危險和嚴峻，說明有朝一日，解放軍平亂的理據已更加充分。港澳辦發言人正在警告，反對派和暴亂分子不要再挑釁和測試朝廷動手的決心和耐性，平亂之戰一旦打響，不會是玉石俱焚，徹底完蛋的一定是暴亂分子和黑手後台，香港有機會浴火重生。