這年頭禮崩樂壞，奇談怪論特別多。警方派臥底執法本是很正常的事，是打擊犯罪集團最有效方法之一，影視作品中早已屢見不鮮。然而，在是非顛倒的今天，有理也說不清，正常的事也變得不正常。針對警員喬裝黑衣人混入示威人群，協助防暴警察拘捕暴力示威者，反對派群起而攻，有政客要求警方交代，有人甚至質疑臥底警員沒有戴委任證。按照反對派的邏輯，日後混入黑社會的警方臥底豈不是也應該戴委任證？黑社會豈不是也可以抗議警方派臥底執法？



正是在這種混帳邏輯之下，警方執法動輒得咎，畏首畏尾，反而暴徒肆無忌憚，為所欲為，貓捉老鼠變成老鼠戲貓。反對派將無法無天的暴徒稱為「義士」，將暴力衝擊稱為「革命」，而將負責執法維持秩序的警察稱為「黑警」，甚至批評「警黑勾結」。實際上，黑社會再怎麼霸道，也不敢堵塞道路癱瘓交通，更不敢打砸警署圍毆警員，可見部分暴徒的所作所為已遠遠超過黑社會。



然而奇怪的是，有些人無視暴徒肆意破壞搗亂，反指警方「濫用武力」，連公立醫院醫護人員也靜坐抗議，這究竟是甚麼標準？他們對一名示威少女右眼受傷而感到憤怒，為何對警察被咬斷手指被汽油彈燒傷卻無動於衷？難道他們都被遮蔽了雙眼，看不到誰先挑起連場暴力？



最不可思議的是，反對派發起佔領機場，不僅搞得烏煙瘴氣，更無緣無故阻止遊客離開，甚至濫用私刑，綑綁禁錮毆打遊客，並阻撓救護員施救，這豈止是顏色革命，簡直就是恐怖主義。面對如此亂局，港府束手無策，林鄭月娥只好繼續打悲情牌，聲稱香港已五勞七傷，反問是否忍心把香港推落粉身碎骨的深淵。其實不必問，反對派沒完沒了鬧事，就是想將香港推落萬丈深淵，示威者佔領機場，就是想將香港變成死港，事實早已擺在眼前，她到底是真的看不清，還是明知故問！