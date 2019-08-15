示威暴潮愈演愈烈，暴力繼續升級而且禍及無辜旅客。正如本欄所料，反對派講打打不贏，理論亦理虧，眼見遊行人數一日比一日少，被捕人數卻一日比一日多，再不變招就陰謀難以得逞，佔領機場是最後一着撒手鐧，一連五日大批黑衫軍進駐，務求在國際視線下令香港政府出醜，利用媒體向政府施壓，但始終他們利用年輕人去作戰，容易衝動，居然阻撓旅客登機，可說大錯特錯，大失民心，不少黃絲「和理非」都不能接受。



唯獨是反中亂港的毒果日報，繼續再盲撐，香港泳隊乘坐航機赴外地參賽，受到示威者阻撓，結果女選手靠自己的知名度及人氣，請求下才獲放行，但因集會阻礙航班，去到已經少了一天的練習時間，對比賽必然有大影響。毒果日報的報道極度偏頗，把示威者當作出入境關卡，登機還要他們批准。這篇根本不是新聞報道，而是有立場的文章。本來是示威者橫蠻無理，反而描述他們也好像很有人情味。年輕人看得這些毒媒多，難怪會被洗腦，黑白顛倒。



前晚機場有示威者非法禁錮及武力對待兩名內地人，其中一名更是內地官媒記者，毒果日報卻輕輕帶過。換轉是他們的記者又會如何處理？記協發聲明亦只是一句譴責便算，其他部分反而似是為黑衫軍轉移視線。



香港的可貴就是有言論及行動自由，記者應受到保護，即使立場不同，不應受到不人道對待，發揮第四權絕不能受到任何方面壓迫。反強權反濫權，結果反而自己做出同樣的事情，真是可笑。同樣，港人最可貴的是行動自由，「想飛就飛」，阻撓別人登機等於剝削出入境自由，任何理性有常識的人都不會認同。示威者這一步棋顯示運動已經失控，絕對需要停下來，反省檢討。顏色革命又想不流血，癡人說夢，太天真太簡單。你們流血受傷，幕後黑手一走了之，難道真的會和你飛嗎？