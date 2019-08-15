暴徒連續多日佔領香港國際機場，更發展至禁錮圍毆兩名內地男子，一人是官媒記者，另一人被指是公安，該名疑似公安更被毆至昏迷，復被暴徒掛上「我是公安」的大牌子，當年文革一幕在今日重演。香港，已不止是暴徒樂園，直情是恐怖分子樂園，距離打死人已經不遠矣。



最可恥的是，黃絲還要為暴徒的暴行辯解，聲稱圍毆二人是一盡阻止罪案發生的責任，因一人懷疑扮示威者，另一人懷疑扮記者！敢問一聲，即使二人是「扮」，但「扮」又干犯甚麼法律？暴徒到底阻止了甚麼罪案？人們但見暴徒濫用私刑，喪盡天良，無法無天，全部有影片為證，他們才是罪案的本身和罪案的源頭！



從網上多段視頻可見，圍毆內地人的暴徒起碼上百人，甚至連洋記者都看不過眼，挺身阻止，質問「即使戰爭也不可以打戰俘，何況這不是戰爭！」很可惜，洋記者只說對了一半，另一半大錯特錯，在暴徒眼中，這是戰爭，只要是非我族類都視為敵人，何況對方是內地人，這已是原罪，更沒有不趕盡殺絕之理。



嗚呼哀哉！今日的香港暴力橫行，黑白顛倒，除了這班極端暴力分子聲大夾惡，為所欲為，更拜大班所謂有良知的香港市民盲目支持所賜，堅持不割席、不譴責、不篤灰，終致暴力一發不可收拾。因為反中仇共，所以認為暴徒做甚麼都是對的，再猖狂都是可以原諒的，在這些縱暴派助紂為虐下，香港法治崩潰，萬劫不復。



縱暴派的代表就是一干反對派政客，以及走狗組織如香港記協之流。對於官媒記者被圍毆，香港記協竟淡化為「圍困」，甚至反譴責受害記者沒有出示記者證。見過無恥的，未見過如此無恥的，對於赤裸裸的踐踏新聞自由行為、在國際機場公然上演記者被打一幕，香港記協不為行家出頭，反怪起受害人來，實在是全球新聞界之恥！