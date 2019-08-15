有傳解放軍已大舉開進深圳，不少網上輿論領袖忙不迭繪影繪聲，說部隊會隨時殺入香港平亂，特區快要「玩完」云云。我說嘛，這完全是想當然而已，就算解放軍要「入境」，還得辦入境手續，而且手續繁複，辦理需時，所以不是可以「隨時」到港的。



動用駐港解放軍是大事，不會輕率為之，估計第一道「手續」，是要香港執法人員和示威者出現嚴重的人命傷亡，或者重要的政府機構被攻陷才行。然而，目前還沒出現這種情況，單是機場癱瘓兩天，相信不足以讓政府請動威武文明之師，大抵只會當作是連續兩天刮颱風便是了。



第二道「手續」，是由中央領導人開腔，對示威者好言相勸，希望他們以香港的前途為念，不要再鬧下去。若勸喻無效，還要經第三道，就是特區班子會提出警告，如果亂事不能平定，會被迫動用解放軍。



這三道「手續」，就算不必全部辦理，最少也得辦兩道吧。如今卻一點苗頭也沒有，那又豈會輕言動兵？



人們又說，一旦解放軍入境平亂，香港就會「玩完」，這又是把問題看得太簡單了。說句笑話，在「一國兩制」之下，我們可以請內地的歌舞團來港表演，為甚麼就不可以請解放軍出手平亂？早前，法國巴黎的騷亂持續了半年，如今初步平定，花都並無因此而完蛋，那從何推論出一旦請動人民子弟兵，香港特區就要壽終？當知在必要時可請求駐港解放軍協助，是《基本法》的條文，依法行事，有何大不了？



所謂的香港玩完，除非解放軍在平亂時肆意屠殺市民，但這情況是不會出現的，因此地根本沒有太多願意誓死相抗的人。我甚至估計若由解放軍平暴，可能比香港警察更好。因為警方已殺紅了眼，部分人在平亂時變成了情緒發洩，相比之下，說不定由解放軍出手會更文明，更不容易惹市民反感。