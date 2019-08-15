香港國際機場連日來被示威者塞爆癱瘓，兩日取消逾五百航班，至少十萬人被玩殘！據統計，香港機場癱瘓一日，會導致客運量損失二十點六萬人次、空運貨值損失一百零一點六億元，機管局盈利減少二千二百八十五萬元。



示威者令香港機場「插翼難飛」，嚴重破壞香港機場向來美好的聲譽。你看，那些戴面罩的黑衣人，他們野蠻禁止旅客進入禁區，令旅客要用「自己方法」進入禁區，包括與示威者理論講耶穌、聲淚俱下哀求放行，甚至被迫做蠻牛強衝，惟最終只有極少數旅客成功。大佬啊！家陣我嚟旅遊，玩完想登機愛回家啫，竟遭到恍如食人族、喪屍族群嘅瘋狂攔截推撞，有冇搞錯啊！



期間，一名內地男子疑被示威者視作公安而遭包圍，以索帶綑綁及潑水並拳打腳踢；另有一內地記者亦遭到示威者綁手綁腳，飽以虐打，又大搜其背包，把人家的證件散落一地。示威者的胡作非為，行私刑，當真是無法無天，令人髮指！



兩名慘遭暴徒行私刑的內地男，在警方到場後，又擾攘了幾個鐘頭才可護送其去醫院。其中一名警員被示威者圍毆，危急下拔槍指向示威者，示威者才避退。老朽從電視見到，該警員一個踉蹌倒地，手仍擎槍，不知他是否緊張才跌倒，不過萬一走火，可大可小！再說，該警員跌低，萬一有神打上身嘅暴徒吼準機會，飛撲過來搶槍，扳機亂射，咁就真係成為轟動一時嘅國際大新聞矣！



家陣示威暴徒愈來愈激，視差人如無物，動輒圍警署毀警車，兜口兜面向警察射雷射光，惡過黑社會多多聲！香港警察想嚴正執法，老朽總覺得他們已有心無力，每次暴力衝擊後，無能政府除了悲憤、遺憾和強烈譴責外，已無其他符弗！是以聽聞特朗普引述美國情報，指中央正調動軍隊到香港邊境，老朽眼前忽感有如激光一射，白內障霍然而愈，且看到天邊一點點霞光！