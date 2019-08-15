香港國際機場前日發生兩宗黑衣暴徒禁錮內地人士，並對兩名內地人濫用私刑，綁手綑腳、拳打腳踢，進行非人道虐待的惡性恐怖事件。



前晚六時許，暴徒以「莫須有」理由指一名內地男性旅客為「臥底」，將他箍頸按地，更虐打五小時使其陷入昏迷，有暴徒更搶走男子背包，將其證件攤在地上拍照，上載網絡公開。救護員到場施援時，暴徒竟罔顧人命加以阻撓。警方施援時，暴徒又以雷射筆照射，瘋狂攻擊警員，要警員為保護自己拔槍戒備始四散。



午夜時分，暴徒盯中、包圍《環球時報》一名記者，擅自打開其行李，在發現一件藍色撐警T恤後，暴徒立即起哄，用膠索帶將其綁在行李手推車上「行刑」。視頻中可見，《環球時報》記者遭暴徒包圍後，正氣凜然地說：「我支持香港警察，你們可以打我了。」



光天化日、眾目睽睽之下，暴徒不分青紅皂白，對他們懷疑的人行使「私刑」，瘋狂毆打，肆意禁錮，草菅人命阻醫救人，警員施援亦被瘋狂毒打，做出比黑社會更卑劣的行為，令香港蒙羞，是香港之恥！



港澳辦發言人早前指出，反修例暴力運動已出現「恐怖主義的苗頭」，記憶猶新。佔據機場的暴徒，在全球目光之下，為達到其政治目的，濫用私刑，以非人道手段攻擊普通人、記者，欲置他們於死地，令人髮指，泯滅人性，與反人類的恐怖分子無異。



暴徒在機場的所作所為，清楚表明反修例運動已經變質，嚴重踐踏社會及人性的底線。暴徒們口口聲聲要守護香港，但所謂的「時代革命」，實際上用恐怖分子的手段騎劫香港，不擇手段摧毀香港，更犧牲整體社會利益。張超雄及毛孟靜等反對派議員卻竟以「公民拘捕」、年輕人「已經認錯」等為由，繼續為暴徒開脫，不與暴徒割席，為選票不惜埋沒良知，放棄公義，應被譴責。