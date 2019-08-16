功夫茶：司底驊避政龜縮　不如歸去養鮫魚

一個亂世或者衰世，通常都會有啲前兆，好似貓唔捉鼠，又或者德不配位、力小而位尊嘅高官，只知霸住毛坑唔拉矢，遇事一味虛應，九唔搭八，淨係識帶你遊花園，廢噏當秘笈。呢，見到佢出現，功夫茶就好想問候佢：你究竟做乜諗嘢？一味只見你身郁，唔見米白嘅？



哈！相信凡我讀者，都知道功夫茶講緊邊個廢柴高官喇！冇錯，就係嗰位上任以來醜聞纏身、民望屢創新低，有「墊司底」之稱嘅「避政司司長」鄭若驊啦！講開佢嘅臭史，一匹布咁長，遠嘅唔講喇，就好似近期示威衝突中嘅被捕個案有不同檢控標準，連律政司內部都有一班律師以匿名信挑戰佢嘅檢控決定，就知佢幾咁不得人心。



唉！鬼咩，鄭若驊帶領嘅律政司連番甩轆，淨係拒絕修改過時嘅「不誠實取用電腦」罪咋，最終導致十幾宗案件須改控其他控罪，甚至撤控添，令香港出現執法真空。一節見則百節知，佢做嘢有幾求其，可想而知！呢，日前佢練完龜縮功，白眼一翻，又化身鍵盤戰士，發表網誌話早前同一批曾到內地實習嘅法律學生會面，鼓勵學生體驗不同法律制度嘅同時，多介紹香港嘅法律制度同優勢喎！偉大得佢啊！



哼，唔講好哋哋，一講功夫茶火都扯到上頭髮尖，直情要燒佢數簿！請佢食超記老味！喂，你大姐甫上任啫，席不暇暖就放生被官媒形容為「活脫脫一副賣國求榮漢奸嘴臉」嘅黎智英單政治黑金案，咁仲唔止啊，漢奸黎涉及嘅其他案件，一樣遲遲唔檢控，包括佔中案、刑恐東方報業集團男記者案，司底驊擺明當乜事都冇發生過，尋且做咗漢奸黎嘅司法保護傘，仲講乜香港法律制度同優勢呀？知唔知個「醜」字點寫㗎？



「避政司司長」仲繼續獻世，佢話同法律學生會面係律政司配合政府施政新風格嘅第一步，將繼續帶來新安排，讓政府更能掌握民情喎。有人就講得啱嘞，司底驊可能早前被中央照肺，先至敷衍發文指多與年輕人溝通，建議佢先做好本分，仲窒佢：「同啲法律尖子對話有用咩？今次衝突源頭係一群睇唔到自己前途嘅年輕人啊！」旨哉斯言！



功夫茶只能喟然嘆曰：同一個只懂龜縮嘅廢柴高官講「施政新風格」，慘過對牛彈琴，「避政司司長」已失信於民，古人話，「得其民有道，得其心，斯得民矣」，阿姐佢做得到至奇！今以「龜縮功」獨霸稱雄嘅佢，已令香港法治崩壞，司法正義不彰，功夫茶懇請佢若有一分知恥之心，不如歸去，一於「冚家剷泥齊種樹，汝家池塘多鮫魚」，不亦笑傲江湖，自得其樂乎！



