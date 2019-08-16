神州觀察：毒品走私禁不絕　跨境打擊尤迫切

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）早前發布的最新統計數據顯示，全球吸毒人數正在以年均六百萬的速度增加，總人數更高達二點七五億，令人觸目驚心。中國的情況亦不容樂觀，當局近年雖全方位致力打擊，惟毒品犯罪案件仍呈快速增長，尤其因應境外毒品走私滲透日益頻繁現象，使得當局加大力度與國際聯手合作、跨境打毒源的形勢更顯迫切。



貴州貴陽海關緝私局日前聯合多個部門，成功偵破一宗從緬甸入境的人體運毒案，於一名男子體內檢出五十三枚毒包，起出總重約三百五十克、市值兩百多萬港元的毒品海洛英。據指涉案男子是以偷渡方式出入境，在境外毒販指使下將包成香腸狀的毒品吞入肚中，並打算乘高鐵轉運至湖北，幸被海關即時截獲。貴陽海關同時在貴陽、安順破獲兩宗以郵遞方式走私毒品案，拘捕兩名疑犯，可見禁毒工作絲毫鬆懈不得。



國家禁毒辦早前在新一季中國毒品形勢報告中強調，經濟全球化和社會訊息化的加快發展，導致世界範圍毒品問題氾濫成災，特別是周邊毒源地和國際販毒組織對中國的滲透不斷加劇，成為中國近年毒品犯罪高發、治理難度大的主要外部因素。而在隨後的國際禁毒日，當局又發布了《國際禁毒藍皮書》，再度表明「金三角」仍是中國海洛英和冰毒的主要來源地，且來勢十分兇猛，這亦是當局近年不斷加強與東南亞國家合作掃毒的原因所在。



UNODC還揭露，更具危害性的冰毒在東南亞地區極為氾濫，區內去年便檢獲一百二十噸，估計年交易額近五千億港元，相信與亞洲多國冰毒市場都有聯繫，生產及出貨路線更與本港黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團所用路線完全脗合。另來自「金新月」及南美等地的毒品入侵亦不容忽視，以人體販運等「螞蟻搬家」式將毒品經內地轉銷香港的情況同樣嚴峻，以致冰毒已成內地頭號毒品，本港近期亦屢破較大型毒品走私案。



公安部早前更曾破獲一宗世紀跨國人體運毒案，揭發販毒集團於網上以高薪利誘逾五千人，當中不乏「千禧後」，並在不足一年內將逾三噸海洛英偷運入境，該案亦被指涉及「上海仔」販毒集團。



而近期眾多涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、菲律賓等地毒品案的接連告破，一方面顯示中國與東南亞各國警方的禁毒合作頗具成效，另一方面則反映「上海仔」販毒集團在各方圍追堵截下急於出貨的末路心態。更令人擔憂的是，大量毒品如此頻密地偷運至中國，其危害堪比晚清的鴉片入侵，儼然形成「政治毒禍」，當局又豈能讓歷史重演。



