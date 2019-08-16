正論：派糖圖息民憤　救市必先平亂

反修例風暴演變成暴力衝擊，甚至出現恐怖主義苗頭，香港經濟奄奄一息。財政司司長陳茂波昨日率領多名官員一起宣布一百九十一億元救市紓困措施，包括向學生派發津貼、退稅加碼等，可惜俱是小恩小惠，老調重彈，更何況以港府辦事效率之低下，立法會又復會無期，何時落實也是未知之數。



陳茂波拒絕承認派糖同反修例有關，但明眼人都知這是謊言，港府守財奴上身，若非民憤一發不可收拾，暴力示威重創經濟，肯開倉濟民才怪。今次的派糖措施熟口熟面，不外乎代繳一個月公屋租金、電費補貼、綜援出雙糧等，較矚目的只有向全港幼稚園及中小學生派發二千五百元教育津貼，以及將薪俸稅、個人入息課稅及利得稅稅務寬免百分比，由財政預算案建議的百分之七十五提升至百分之一百。前者涉款約廿三億元，望能減輕家長負擔；後者每宗個案的上限維持在二萬元，料可惠及逾一百四十萬名納稅人或企業，額外節省逾十八億元稅款。



受中美貿易戰拖累，本港經濟本已轉冷，未料六月爆發反修例風暴，捲起前所未見的政治怒潮，令經濟雪上加霜，甚至有衰退之虞。陳茂波承認，目前經濟形勢嚴峻，政府因此須將今年全年實質經濟增長率預測，下調至沒有增長至最多增長百分之一。早前他已指出，今年第二季GDP經季節性調整後按季出現負增長，若第三季繼續呈負增長，技術上會陷入衰退。香港經濟危如累卵，路人皆見。



事實上，社會穩定是吸引投資的主要原因，今時今日暴力衝擊遍地開花，社會動盪不已，多達廿八國向香港發出旅遊警示，影響立竿見影。阿里巴巴傳出延遲在港上市計劃，此前亦有多隻大型新股取消上市，說明甚麼，不言而喻。屋漏偏逢連夜雨，零售業亦將今年全年銷售額預測由正數修訂為負數，甚至出現廿年來首次雙位數跌幅；訪港旅客自六月開始跌跌不休，今個月首十日更比去年同期暴跌逾三成，酒店空房比比皆是。不可不知，旅遊及零售業養活本港大量人口，若持續走下坡，結業及裁員潮陸續有來，必定推高失業率，一旦「全民就業」局面不保，勢必進一步打擊內部消費和整體經濟，「攬炒」很快就會成真。



最令人莫名其妙的是，港府明知經濟岌岌可危，基層市民水深火熱，竟不是特事特辦，盡快落實措施，反而磨磨蹭蹭，等待立法會審批。須知立法會美其名曰十月復會，但以目前的惡劣政治環境觀之，是否能如期復會，無人說得準，萬一反對派繼續「不合作運動」癱瘓立法會，誰能保證今次派糖不會比派發四千元耗時更久？涸轍之鮒的教訓還不深刻嗎？



治亂世，用重典。奈何港府一味綏靖投降，警方只知驅散而不敢強硬執法，示威者散而復聚，情況同「躲貓貓」無異。總而言之，社會一日無法恢復秩序，黑手一日不被繩之以法，商界一日無法重建信心，再多的派糖救市措施亦只是治標不治本。



