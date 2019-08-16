世界視線：焗買美國農產品　日本有苦說不出

隨着中國政府拒絕購買美國農產品，華府轉而向東京開刀，有傳美國總統特朗普日前要求日本首相安倍晉三直接購買金額龐大的美國農產品，以彌補中美貿易戰對美國農民造成的損失。



日本人的惱怒可想而知。當前東京跟首爾鬥得如火如荼，安倍亟欲拉攏美國為自己出頭，但結果山姆大叔只是口惠實不至；如今美國自己啃不動中國這塊「硬骨頭」，卻轉而要「小弟」代為埋單，是可忍孰不可忍？更何況，日本是農業出口大國，政府為農民提供保護政策，免受外國競爭，更是不遺餘力，去年日本農產品對外出口總額便高達九千億日圓，美國今次逼迫日本，柿子專挑軟的捏，可說是典型的「強買強賣」行為。



美國不顧觀瞻，吃相如此難看，亦從側面反映特朗普視為爭取連任票倉的農業州份正出現不穩情況。有數據顯示，去年七月至今年六月，美國大豆出口量較上年同期減少七成，小麥的跌幅更大，美國政府一八、一九年動用近三百億美元補貼農民，還暗示明年會進一步加碼，然而不少農民並不收貨，除了抱怨補貼難以抵銷經濟損失，亦認為與其靠政府救濟，倒不如堂堂正正把產品賣出去來得腰板挺直。



可以想像，形勢比人強，安倍在美國的淫威下，除了屈服別無選擇。有報道指，東京想出了一個一石二鳥的「妙招」：將「多餘」的美國農產品轉手援助非洲國家。這一方面是對美國無理要求的一種無聲抗議──日本市場並不需要這批美國農產品，這宗買賣根本不是供求關係所決定，而是赤裸裸的政治欺壓。



另一方面，非洲近年來成為日本苦心經營的區域之一，特別是瀕臨印度洋及紅海東部的國家，由於事關日本在印度洋的航行安全，更是重中之重。安倍便曾在一六年提出，未來三年在非洲投資三百億美元。日本以美國農產品援非，也算是在保住面子的前提下，把好鋼用在刀刃上。當然，不管是軍費負擔還是農產品買賣，美國一聲令下，日本不得不從，兩國的從屬關係再清楚不過。



