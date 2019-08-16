明代崇禎朝的舉人朱一是曾經寫道：



「岷峨萬里，見渺渺、水流東去。指遠近關山，參差宮闕，起滅長空煙霧。南望滄溟天邊影，辨不出、微茫盡處。嘆三楚英雄，六朝王霸，消沉無數。



從古，長江天塹，飛艎難渡。自玉樹歌殘，金蓮舞罷，倏忽飛烏走兔。燕子堂前，鳳凰台畔，冷落丹楓白露。但坐看、狎鷗隨浪，漁父扁舟朝暮。」



弔的是金陵王氣消沉，六朝興盛，盡成雲煙。自此南京比不上杭州，比不上揚州（也幾經興衰），當然比不上上海。十四世紀突尼斯史學家伊本‧赫勒敦的帝國與文明的盛衰周期，比之於人的生老病死，亦可用諸城市。南京是這樣，揚州更是，或許上海也難逃宿命。但當前卻似乎是我們的香港，正走入衰病之期。



上世紀七十年代初往深圳，只是一條衰敝的老街，和深圳水庫，比不上香港新界的小市鎮。曾幾何時，不過是四、五十年的光景，深圳已經是二千多萬人口的大都會，經濟規模超於香港，科技發展更成為全球硬件的硅谷，發展的勢頭還是有餘未盡。



本來，深圳以至珠三角的發展，既由香港啟動，香港亦應有大得益。可惜的是，賺錢太容易，原來克勤克儉、辛勤努力的精神掉了，換來的是奢侈豪逸、驕狂投機，由原來的努力求知，變成了狂妄無知，變成了盲動盲從。



事實上，回歸二十多年，香港根本沒有寸進，只是守着老本，依靠內地發展外溢的好處，卻還以為是香港人與香港制度創造出來的奇迹。



我生於戰後嬰兒潮，六、七十年來，「桃李春風渾過了，留得桑榆殘照」，親身經歷了香港的興盛，也盡了自己的力量貢獻。可是，桑榆之期卻似乎同樣地體驗着香港的衰落。我算是幸運的一代，「桃李春風渾過了」，卻眼看我們的下一代可能便與香港一起衰落。這是城市的宿命，香港躲不過，這也是我們與下一代不同的宿命？



從來衰落的城市都有繼續發展或轉型復興的機會，事在人為，事也在於人不為。回歸後香港的政治壓倒發展，更於近期演變成荒謬的港獨。說是外因策動，但根源在於內因，在於鼓吹港獨的少數與容忍協從的多數，以及沉默的大多數。沒有人奮起反抗，扭轉逆勢，香港便沉淪下去，由盛世變成亂世。自作孽，不可救。內地出手挽救，香港便不是原來的香港。



桑榆殘照的我們或許可避禍香港以外，下一代離開香港亦可海闊天空，只可惜一度輝煌的香港走回「漁父扁舟朝暮」。