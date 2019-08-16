日前，一群非法佔領香港國際機場的暴徒包圍一位內地人質問「你是不是警察」後，就拳打腳踢，將該內地人箍頸按地，用膠索緊縛雙手，狂打其頭部；暴徒們搶走該男子的背包，一通亂翻，搜查證件，拍照並在網上公開。該男子被暴打暴虐、私刑禁錮數小時，傷重昏迷，警察才來救人。暴徒們又瘋狂阻止救人，包圍警車，狂打警察，整整一個鐘頭警察才救人成功。



然而，這場驚心動魄、駭人聽聞、血腥殘忍的暴行，卻未見警察當場抓捕作案暴徒。可見，暴亂至今，面對中央三令五申、面對香港廣大市民堅決要求嚴懲暴徒、平息暴亂，林鄭月娥政府還是軟弱曖昧、陽奉陰違、光說不練，他們對警察依法抓捕暴徒、平息暴亂的支持力度令人深疑。



國務院港澳辦發言人剛剛嚴斥香港的暴亂有了「恐怖主義的苗頭」，暴徒們就在香港國際機場眾目睽睽地上演了一場「新鮮熱辣」的恐怖劇，恐怖主義的苗頭「蹭蹭上長」、「芝麻開花——節節高」；恐怖分子們猖狂無忌地給全世界看，他們對中央「恐怖主義苗頭」的警告作出最輕蔑的無視和挑戰，宣示他們的恐怖暴亂在特區政府的「香港辦法處理」下只會一路「高歌猛進」，愈戰愈恐怖。



今次暴徒們「私刑」恐怖事件，是由他們「莫須有」的指摘一位內地男子是「警察臥底」、是「大陸公安」開始的。另有一位內地《環球時報》記者也被暴徒包圍，擅自打開他的隨身袋子，「發現一件撐警察的藍色T恤」，就開始「行刑」。這位記者在暴徒包圍中高呼「我支持香港警察，你們可以打我了」，立遭毒打，滿臉傷痕，其後他被救走，暴徒們一直辱罵追打。



由上述暴行可知，暴徒們的恐怖暴行有鮮明的指向，一是和香港警察有關，一是和內地公安及人士有關，凡是他們「認定」的這樣的人和事，都有機會成為施暴對象。這種「自我認定的無區別施暴」、「濫打無辜、濫殺無辜」，正是恐怖主義暴力的重要特徵，它的破壞力、傷害力無遠弗屆，令所有的人生活在恐怖當中，隨時被害。