自由，自由，多少罪惡假汝之名而行。香港記者協會一直以業界代表自居，開口閉口維護新聞自由，其實恰恰相反，這班洋走狗掛羊頭賣狗肉，不僅雙重標準，而且顛倒是非。近日兩名內地記者分別遭香港暴徒圍困施襲，其中一人被強迫刪片，一人更被搜身、綑綁、禁錮及毆打，記協有何反應？他們發了一份輕描淡寫的聲明，不是譴責暴徒，而是強調兩名內地記者事發時均沒有佩戴記者證，更聲稱為了避免引起誤會，「呼籲內地新聞工作者在港採訪大型示威活動時，應該清楚展示其記者證件」。



記協將內地記者被綑綁、禁錮、毆打稱為「誤會」，到底是甚麼混帳邏輯？難道沒有佩戴記者證就應該被動用私刑？更何況，在機場被打的《環球時報》記者只是過境旅客，而非進行採訪工作。黑衣暴徒的兇殘行為，連外國同行也看不過眼，挺身為內地記者打抱不平，反而香港記協替暴徒開脫責任，簡直匪夷所思。他們維護的到底是甚麼新聞自由？



說穿了，記協維護的不是新聞自由，而是反中亂港傳媒的自由，是暴徒無法無天的自由。這麼多年來，只見記協經常譴責這個，譴責那個，但從來沒有譴責毒蘋果、譴責漢奸黎。道理很簡單，這班走狗為了幾塊狗餅，既可以出賣良心，也可以出賣人性，見到主人便搖頭擺尾，見到其他人便齜牙咧嘴。名不正則言不順，記協應該改名「狗協」才對。



香港正是因為充斥狗奴才，才會墮落到如此地步。毒蘋果扭曲事實，記協顛倒是非，這些都不奇怪，最奇怪的是作為港府部門的香港電台竟淪為反中亂港喉舌，整天煽風點火，唯恐天下不亂。日前有位內地女記者被暴徒圍困強迫刪片，在場的港台記者沒有維護新聞自由，反而助紂為虐，勸說內地記者刪片。事後港台推說該名記者只是實習記者，不了了之。大家說說看，這種是非不分的電台還有甚麼存在價值？