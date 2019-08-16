台灣朝野兩大黨參與二○二○年總統選舉的候選人已定，現任總統蔡英文與高雄市長韓國瑜對壘，目前二人的民調十分接近，選戰激烈可期。至於一直被認為會參與競逐的台北市長柯文哲則仍然扭捏作態，不置可否，而政壇又傳出在國民黨初選落敗的郭台銘與王金平可能與柯文哲結盟，使得這場攸關政權賡續以及政黨政治發展榮枯的選戰，充滿變數。



柯文哲自從創立「台灣民眾黨」後，外界不少人開始猜測他是否會角逐明年大選，而他也多次公開表示支持郭台銘參選總統，但柯文哲日前又鬆口表示「不得已就會出那招」。據台灣媒體報道，柯文哲八月十四日傍晚在台北國際會議中心舉辦「柯粉見面會」，並透過網絡節目「吳董談大選」進行直播，有網友向柯文哲詢問，若郭台銘不選的話他要怎麼辦，柯文哲面對這個問題，先嘆了一口氣，接着鬆口表態：「好啦，那就這樣吧！」接着說「覺得還是那句話啦，怎麼做對台灣最有利」，並表示自己是不得已才會出那招。對於與郭台銘、王金平會面的細節，柯稱不曉得目前安排的進度，坐下來談一談也好。



然而，當媒體問及郭台銘、韓國瑜、蔡英文三人誰是他心目中最好人選時，柯文哲的回應卻是：「老實講，如果以選舉的策略考量，柯文哲選勝率最高，但是我從來沒這樣想，我在想怎麼做台灣會最好。」這種柯式政治語言，凸顯柯文哲與其他政客的不同之處，那就是說話經常顛三倒四，不是顧左右而言他，就是語焉不詳，有時又要話中有話「露玄機」，讓人猜不透。距離明年一月十一日的大選只有不到五個月的時間，還在猶抱琵琶半遮面，實在很奇怪。過去予人跨黨派（藍綠）甚至藍綠通吃的柯文哲，創建「台灣民眾黨」已經令人質疑其動機，如今又散播與郭、王結盟的消息，企圖裂解國民黨，柯的言行令人側目。



有綠營人士認為，柯文哲長期讓外界霧裏看花、愈看愈花，從反噬蔡英文到背刺韓國瑜，大家都搞不清楚他到底站在哪一邊，只覺得他踐踏盟友，毫無道義可言。這樣的評論不是沒有道理。民進黨曾在一四年台北市長選舉全力支持柯文哲，由金援、資源到人手，傾全黨之力輔選，務求令國民黨喪失首都執政權。在去年的台北市長選舉，綠白惡鬥的結果，柯仍可成功連任，雙方也就愈行愈遠。柯文哲成立政黨後，為了拉攏郭台銘，火力全開批判韓國瑜：「國民黨被他（韓國瑜）整得多慘，整個國民黨都毀了。」綠藍兩個陣營都被柯文哲無差別「調戲」。台灣政治真是充滿娛樂性，十分「可觀」。