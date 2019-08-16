這兩個多月來，針對看不順眼的商戶，「一圍二鬧三動手」已成示威者撒野的慣常伎倆，像沙田新城市廣場因為放警察入內搜捕，激起示威者不滿，日日殺入商場鬧事，將詢問處變身連儂牆有之，圍商場職員有之，打罵途人又有之，店舖紛紛落閘，遊客雞飛狗跳，生意一落千丈。



類似的無賴手段不勝枚舉，人們早就見怪不怪，鬧事之餘示威者更發起杯葛罷買，被他們列入「黑名單」的商戶成串長，對這些商戶有多大影響還未清楚，但起碼先聲奪人，輸人唔輸陣。甚至乎，有「校長」之稱的樂壇前輩也因為出席了一次撐警集會，被示威者咒罵復打碎其唱片洩憤。按此「標準」，國泰航空將一名機師、一名副機師以及兩名地勤人員「無理」解僱，向「強權暴政」屈服，示威者起碼要率眾殺入國泰城日日圍住高層怒罵，而且要剪爛國泰機票、刪除手機程式、抵制國泰才是伸張正義啊！



奇怪，真的很奇怪，至今未聞有示威者圍國泰或抵制國泰，他們對於國泰向內地民航局跪低，炒人再將機組職員名單交給內地審查，竟然粒聲唔出，異常沉默。奇怪，真的很奇怪，這樣「不公義」、「壓迫人權」的事，為何不向國泰追究到底？起碼要在國泰城外高呼「釋放義士、重聘機師」啦。



說到底，民主不能當飯食。黃絲又好，示威者又好，空姐又好，機師也罷，可以「陪你飛」一日、兩日，但可以無了期罷工嗎？可以不食飯不搭車不交租嗎？手機上網也要交電話費啊，跟整個國家作對根本就是不自量力。



中央向國泰開刀這一招非常高明，既沒有成本，又不用亮劍，震懾效果巨大。君不見，國泰洋高層急發聲明支持民航局決定，警告員工參加示威隨時被解僱，而包括國泰母公司在內的太古集團，以及多家本港大財團亦紛紛發聲「止暴制亂」。所以說，殺曱甴唔使用劍，閂水喉足矣。