以下的問題我但願猜錯，要是猜對了，香港恐怕就要過一段苦日子。香港因為修訂《逃犯條例》惹起多次遊行、騷亂，北京最惱怒者，不一定是站在最前線的所謂勇武者，而是為數不少，在背後支持暴亂分子的香港人。阿爺雷霆一怒，整個香港都要受懲處。



本欄早已說過，六月份前後兩次合共號稱有三百萬人次參與的反修例遊行，和平示威者要表達訴求，早已表達過，特區政府已宣布修例工作壽終正寢，反對派最初的根本訴求已經達到，那就該收手，亦應該與勇武抗爭者割裂。你不作割裂，反倒不時去參加集會，又在社交媒體去為暴亂者文過飾非，其實就是間接投了不法分子的票，人家是兇手，你是幫兇。



在阿爺眼中，目前的香港太多「幫兇」，他們一點也不珍惜此地的平安和繁榮，俗語說：「你若無心我便休」，既是如此，北京可能會有一段時間任由香港亂，任由香港經濟下滑，到你知道痛的時候，或許就會回頭。



過去，我已用半開玩笑的方式提出過這個論調，香港亂，不一定是因為生活條件差，有部分原因可能是不少人生活太安逸，承平已久，引出閒煩悶來。飽食終日，無所用心，就會看這不順眼，看那也不順眼，這股力量蓄積既久，就會形成社會變亂。我身邊最勇武的年輕人，偏偏都是生活頗有保障的一批，對這類人，中央的取態可能是要讓你嘗嘗苦的滋味。



中共要教訓台灣本土的獨立思潮，手法是大量減少大陸的旅台遊客，如果要教訓香港則更簡單，由得特區亂一段日子，來自世界各地的遊客自然會減少，商貿的投資也會變得謹慎。據最新消息，就連阿里巴巴集團申請來港作第二上市的計劃也可能延期。



香港在經濟上可能便要承受陣痛，這在阿爺眼中，是香港人自己討來的，如果再繼續下去，北京的懲罰可能不止於此。