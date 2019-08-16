毛澤東之所以令人佩服，係因為佢講嘢爽直到位，絕不扭擰，佢講過：「我們要使錯誤小一些，這是可能的。但否認我們會有錯誤，那是不現實的，那就不是世界，不是地球，而是火星了。」特區政府管治無能，好好的一個福地搞成今日一個暴力之城，一個鬼域，仍不肯正視迫在眉睫的問題，確是堅離地。紙燭冥錢再不是祭荒野，而是在多個警署外燒衣撒溪錢，然後高呼「阿Sir，收嘢！」難怪深水埗一帶明明示威者未算多，防暴警察施放催淚煙卻特別起勁！



撞鬼咯！原諒防暴警察在民居密集的地方狂放催淚煙，香港已經去到一個無法用常理可以解釋得清楚的地步。兩個月來的暴亂衝擊，特區政府平亂無能、止暴無方，港澳辦近日忍不住頻頻為香港局勢發聲，日前已經明確指出「出現恐怖主義苗頭」，及至機場被癱瘓，有內地記者及遊客被虐打行私刑，有防暴警察被圍毆，在生死邊緣要拔槍示警，港澳辦乃進一步形容事件「近乎恐怖主義行徑」！



與此同時，解放軍東部戰區陸軍針對事件發表評論，宣稱從深圳灣春繭體育館出發至香港「只需要十分鐘」，同時配有體育館停滿軍車的照片。評論更附上蝗蟲圖片，指蝗蟲在秋天會逐漸絕迹！老朽不禁會心微笑，叫香港防暴警察殲滅「曱甴」是奢望，因為曱甴生命力、繁殖力、適應力之強是驚人的，恐怕地球毀滅仍有其觸鬚在暗角可見，倒是秋天滅蝗，踏實得多了。



講真，特區政府及其廢柴班子，就是活在火星而不是腳踏在地球，林鄭月娥可以唔識用八達通、不知便利店冇廁紙買，也就難怪香港警隊面對亂局失控，也死不認同北京指示威者行為涉「恐怖主義」，仲話看不到有關活動有強迫政府推展政治、宗教或思想上的主張，故未構成恐怖主義成分云云。



夏蟲不可語冰，老朽只見「曱甴」如水，而警方如木，係時候改變吓喇！