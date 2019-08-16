這幾年，隨着互聯網勃興，許多網絡詞彙迅速從江湖登堂入室。最早，官方主流媒體還要板着面孔，不屑一顧。但終究青山遮不住，「給力」寫進了《人民日報》評論，「羨慕嫉妒恨」成為《新聞聯播》的「金句」。



在這一進程中，最為經典的案例，堪稱二○一四年兩會上那句「你懂的」。時任政協發言人呂新華在被問及周永康案傳聞時，以一句「你懂的」四両撥千斤，拯救了沉悶乏味的記者會。當時雖然周永康案在民間早已沸沸揚揚，但是官方始終未表態。隨着「你懂的」這句網絡流行語出現在政治廟堂之上，官民心照不宣，悄然完成了這一敏感事件的「脫敏」，周永康案就此獲得了進入公共輿論範疇的通行證。呂新華的反應，分寸拿捏得相當精妙。



眼見傳統媒體日漸式微，官媒不得不低下高貴的頭顱，使用網絡話語來迎合草根大眾，於是乎迅速走到了另一個極端，無論內政、外交甚麼題材，都用各種流行的網絡詞語來包裝打扮得花枝招展，將網絡詞當作新利器。怎奈過猶不及，許多「大事」本身過於高大上，空洞無物，令這類包裝如同東施效顰，畫虎不成反類犬。



近期中美經貿激戰正酣，已經從貿易延燒到了匯率，大有從貿易戰擴展到貨幣戰的苗頭。在電影頻道都要播放《上甘嶺》之際，作為喉舌的《新聞聯播》自然更要亮劍。於是乎，一眾主播每天變着花樣對美帝嬉笑怒罵，痛斥美國「荒唐得令人噴飯」，「滿嘴跑火車」，懷着「怨婦心態」，對中國經濟實力「羨慕嫉妒恨」，比七十年前毛爺爺揶揄司徒雷登還酣暢淋漓。



然而，國家博弈是要看實力的，國際上誰也不是瞎子。舌頭比拳頭硬，口氣比力氣大，糊弄一下國內老百姓還可以。如果就此上癮，一發而不可收拾，而且還要動用公權力資源，刻意營造網民對《新聞聯播》「路轉粉」，就只能是脫了褲子跳舞──轉着圓圈丟人。這種「嘴炮戰狼」，說穿了就是「厲害了，我的國」死灰復燃的新變種。



央視主播屬於照本宣科，領導給甚麼稿都要照着唸，尚情有可原，外交部發言人華春瑩就讓人有些生氣了。七月三十一日，在被問到中美貿易戰問題時，華春瑩淡定答曰：「我只想『呵呵』兩聲。」不料第二天，美國總統特朗普就給了她當頭一棒，啟動對三千億美元中國輸美商品加徵關稅。一句「呵呵」，呵掉了多少升斗小民的飯碗。「國嘴」秒變烏鴉嘴。



「呵呵」的語境一般有二：一是信心爆棚，不屑一顧；二是理屈詞窮，無言以對。華春瑩日前剛剛從中央黨校鍍金回來，榮升司長，風頭正勁，自然是前者。然而，司座大人衣食無憂，多「呵呵」幾聲無所謂，但老百姓可經不起折騰。貿易戰已經讓中國傷筋動骨，國人需要的是理性和實話，而不是謊言與吹牛。



美國是一個必須認真正視對待的強大對手，甚至寧可把困難估計得更嚴重些，才是負責任的態度。在外交部記者會這樣的嚴肅場合，拿着無知當個性，耍寶賣萌，有意思嗎？