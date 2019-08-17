世界視線：兩議員被禁訪以　民主黨陷入兩難

被媒體稱為「四人特攻隊」的其中兩位成員、民主黨女眾議員奧馬爾和特萊卜突然被以色列當局禁止入境，為國會山莊投下一枚震撼彈。對於事情一下子上升到外交層面，民主黨措手不及，甚至可能左右明年大選部署。



猶太勢力傳統上雖然多數押注在民主黨身上，但像這次制裁議員的行動，幾乎等同干預別國內政，然而今次以色列總理內塔尼亞胡公然「犯禁」不特止，還跟着特朗普Twitter的指揮棒起舞。特氏的貼文說：「准許奧馬爾與特萊卜入境，將彰顯以色列的怯懦與無力！她們恨透了以色列和所有猶太人。」見內氏急速反應，特氏隨即稱讚這位盟友作出了正確的決定。



奧、特二人訪問約旦河西岸和耶路撒冷的計劃泡湯，民主黨大家姐佩洛西氣得一頭煙。對於黨友被針對，她既有責任發聲批評以國的做法，又擔心因此加劇彼此對立，將金主們送向共和黨懷抱。不過最令她光火的是，這個禍是兩位新科議員對以國出言不遜在先，她們為了搶奪政治光環，破壞黨內一直秉持的對以政策，實在叫她幫不下手。游說團體美國以色列公共事務委員會質疑內氏的決定非常冒險之餘，字裏行間卻極速與兩位議員割席，表明委員會不支持她們的對以立場。委員會成員憂慮，民主黨雖然不欲與以色列為敵，眾議院卻無可避免地要用更強硬的政策回應以方。



民主黨新舊黨人之爭進入白熱化，新生代改革心切，急於創一番功業，視黨內傳統和政治妥協為腐敗根源。在佩洛西眼中，這些素人無疑可助民主黨吸納大量選票，但他們既空談理想，又罔顧現實，多次衝擊傳統派經營已久的政治平衡，令該黨陷入世代之爭的困擾。反觀共和黨，經歷反特朗普觸發的退黨潮後，叛逆的瘀血基本上祛除得七七八八，同心同德，融洽相處。此消彼長，民主黨怎麼力挽狂瀾？



成也身份政治，敗也身份政治。黑人、女性、少數族裔和穆斯林等標籤，本是民主黨的立黨基石，如今卻淪為禍患源頭，可見問政超越身份方是正途。