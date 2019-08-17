神州觀察：京城潑婦耍威風　權貴仗勢又欺人

內地權貴橫行霸道耍特權早已見怪不怪，但耍特權耍到無視人命關天，故意堵塞專供高危孕產婦和救護車使用的應急通道，還是令人觸目驚心。



首都醫科大學附屬北京婦產醫院門口，一名女子因駕駛名車走救護車應急通道被保安拒絕後，竟然將車輛停在通道上，執意要從該通道進入。交警到場後，該女子仍拒絕挪車。交警開具罰單，並要求她把車開走，但該女子拒不挪車，並大喊「我沒有權利配合你」。最後該女子自行駕車離開，醫院大門口處才恢復正常。醫院工作人員稱，該女子並無緊急情況。



圖片顯示，該女子駕駛的歐洲名車價值約六百萬元，能開得起這樣車子的人，非富即貴，而且平時享受慣了各種優待，在醫院耍威風不過是體現出他們平時的「狀態」。雖然該女子事後道歉並表示車子是跟朋友借的，她家是個體戶，但網民仍認為「在北京能這麼橫的肯定大有來頭」。



如果肇事者是一般老百姓，肯定會被控以尋釁滋事罪，吃不了兜着走。網傳該女子的車牌號是權貴階層所擁有，甚至還能有本事擺平媒體，事發後官媒及主流媒體全網刪除相關新聞。顯而易見，這女子絕對不是尋常司機，而是大有來頭，所以交警也得罪不起，只能草草開罰單息事寧人。



權貴橫行，無奇不有，內地近期頻頻發生權貴仗勢欺人的惡行，再次挑起民怨，激化社會矛盾。重慶渝北一位駕駛歐洲名車的時髦女子，因突然在路中間掉頭，與另一位司機發生口角，下車理論最後演變成互摑巴掌，此事愈演愈烈，最後女駕駛的派出所所長丈夫被解職及立案調查。另一宗權貴欺人事件發生在福建省寧德市，當地霞浦縣一名蘇姓人大代表因違規停車被交警貼罰單，遂心懷不滿，故意將車停在路中心並向警察叫囂「你們無權處置我」，正值路段通行高峰期，導致交通一度堵塞，最終他也被罷免人大代表。



見微知著，單憑「所長太太」及「人大代表」就可以隨便打人、堵路，可見權貴無法無天已到了何等地步。事實上，權貴隻手遮天，橫行無忌，並不是偶然現象，在道德淪喪、社會不公的今天，神州大地天天都在上演類似的醜行。



當今中國，醜陋的不是國人，而是權貴。做官的仗勢欺人，經商的巧取豪奪，權力凌駕法律，金錢操縱司法，在他們眼中，權力能擺平一切，金錢能戰勝法律，喜歡怎樣就怎樣，喜歡打人就打人，無權無勢的百姓注定任人魚肉。如此官民兩重天、貧富兩重天，民怨怎麼可能不大？當局口口聲聲要把權力關進籠子裏，其實被關進籠子的並不像是「權力」，更像是百姓的「權利」。