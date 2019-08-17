產評：港經濟四面楚歌　陷衰退漸行漸近

香港先受外圍貿易戰之苦，再有內部社會事件衝擊，經濟可說四面楚歌，瀕臨衰退。本來貿易戰下全球經濟氣候轉差，此乃非戰之罪。但人算不如天算，為了一條修例工作，弄得社會撕裂，經濟陪葬！如今政府「派糖」，冀港人消氣，只可惜不足以補過。社會之本，「和則興、融則強」。面對深層次問題爆發，港府必須誠懇踏實、果斷高效地盡快重建穩定的經濟基礎。若繼續軍心大亂，試問又如何抗逆？



去年末季香港本地生產總值（GDP）增長開始放緩，今年首季未見改善。最新公布第二季GDP經修訂後增長僅0.5%，按季收縮0.4%。若第三季按季再錄得跌幅，將陷入技術性衰退。年初港府依然信心爆棚，維持全年經濟增長2至3%的預測，至近日才肯貼地，將全年經濟增長預測降至零至1%，再次證明港府高官後知後覺。



由於五月及九月美國陸續增加進口中國商品關稅，而單是貿易和金融已佔去香港GDP四成份額，顯見下半年的經濟下行壓力更大。事實上，單論外圍因素，政府就應要作好抗逆準備，偏偏一眾高官貫徹漫不經心的作風，直至六月才因社會動盪，消費大受影響，旅遊零售重災，加劇經濟下滑危機，才急急「派糖」補救，在在反映政府管治水平之差劣，實在不堪入目。



在美國經濟出現衰退信號，美股大幅波動之下，美國已將部分原於九月份生效的進口中國商品關稅措施延遲至十二月，似乎是要釋出善意。可特朗普的作風飄忽不定，兩強討價還價涉及長遠利益，相信年內都難立一紙協議。



環顧全球，中國經濟持續受壓；歐洲經濟萎縮，正部署再減息放水；美國經濟處復甦與衰退的轉折點，其他各主要央行亦紛紛減息為經濟托底。如此險峻的外部形勢之下，香港經濟陷入衰退的機會可想而知，年底的年關不容易過，明年的情況就更令人擔憂。外部大環境本來就不好應付，偏偏如今內鬥內耗激烈，嚇跑旅客和商家，香港已變得無險可守，情況極可能比二○○八年金融海嘯一役還要糟糕。



所謂「家和萬事興，家衰口不停」，如今香港必須先穩定內部形勢，否則百事難成。但如何能重拾「和諧」，值得深思。古人說，德不稱其任，其禍必酷；能不稱其位，其殃必大。回歸逾廿二年，物是人非事事休已到了極點，社會震盪是一個強烈的警號。繼續所託非人，經濟沉淪，人心漸行漸遠，只會將香港推向絕路！