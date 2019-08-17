功夫茶：女記受辱當犯辦　係咪東方必打壓

香港步入衰世，人妖顛倒，是非不明，都真係好大鑊！晚清中興名臣曾國藩有一名聯：不為聖賢，便為禽獸；莫問收穫，但問耕耘。乜世界真係咁極端咩？功夫茶細心諗吓，又有啲道理噃！



呢嗱，強國官媒記者日前喺香港機場被暴徒行私刑，目前喺深圳留醫。說時遲，那時快，香港機管局高層已經飛咗去深圳探望並表達歉意嘞！官媒記者仲一夕間成為大英雄添，相關資訊喺內地網絡平台一度被「洗版」！厲害了，我的國！勁揪了，我的記者！



反觀香港，過去兩個月，警民衝突一再升級，記者喺硝煙遍地嘅大街小巷履行天職，發揮第四權，竟受到防暴警粗暴對待，「×你老母」，即使報警都冇人理，遑論道歉！兩相對比，真係人間何世？國強了，普通一個記者都受到特別尊重，令人深深體會何謂「貧居鬧市無人問，富在深山有遠親」！



阿哥，各區衝突期間，警方被指過分使用武力，之不過對住「如水般」閃來閃去嘅暴徒，狂射催淚彈都好似力不從心，惟有對住只有攝影機在手嘅記者就神勇異常！話說日前防暴警喺銅鑼灣結束驅散行動，一名男警恍如撞鬼般突然用盾牌推撞正在採訪嘅東方女記者，女記者多番追問緣由，男警恃惡狂鬧，其後仲有其他警員加入幫拖，對女記者呼喝指罵兼粗口問候，可憐嬌滴滴嘅女記者被撞到連攝錄機都揸唔穩啊！



嗱，從影片所見，防暴警一味針對東方，佢哋嘅表現到底係「不徇私、不對他人懷惡意」嘅男子漢，定係「有牌爛仔」呀？學者講得啱，如果連記者都受到不禮貌對待，只會令人對警方更反感，更失民心。冇錯，民無信不立，警無信大鑊，警隊高層有冇反思吓，點解社會充斥仇警言論呀？



有果必有因，受害女記者今個月五號向投訴警察課投訴，日前收到回覆，竟然話要女記者落口供，再交監警會處理，需時六個月！喂，整件事有片有證據，仲要拖？仲要落乜口供？當受害女記者係犯？功夫茶真係要吹小喇叭！你睇，人哋強國記者受辱，機管局高層即刻飛撲道歉！家陣明明警方做錯，仲要左推右避，死拖爛拖，咁係乜嘢硬漢子呀？我呸！



真係講開就把鬼火！港府打壓東方永遠站在最前線，實例仲少咩？求其一封匿名電郵，消防處、食環署、控煙辦等部門無不如蟻附羶，狗衝上嚟假調查真滋擾！又好似漢奸黎刑恐東方記者單畸士，律政司拖足兩年唔檢控，家陣受害人及本報第十四度去信質詢，若然再拖落去，海枯石爛啦！



唉，功夫茶原本深明「吉人之辭寡」，之但係眼見政府凡東方必作對，到底呢個世界仲有冇公義？做生意仲有冇保障？是可忍孰不可忍，功夫茶為討公道必定堅持到底，依家就先學袁崇煥嗰句：掉哪媽！送畀港府嘅！