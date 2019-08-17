正論：教育亂象無窮已　罷課受害是誰人

所見既可駭，所聞良可悲。一場反修例政治風暴，將香港攪得翻天覆地，周天寒徹，學界更擬在九月開學日發起全港大罷課，擺明不繼續鬧事不罷休。



由香港眾志發起的全港大罷課，除了獲大專學界響應，更聲稱有九成中學生參與。他們計劃九月二日在港九新界三區先發起罷課集會，再以「每周一罷」形式進行無限期罷課。教育局即時同中學校長團體會面，表明反對罷課。然而年輕人被政治狂熱所蒙蔽，政府愈阻止，他們愈要做，大罷課勢在必行。



樹欲靜而風不止。在理性退場、暴力抬頭的今日，諄諄告誡對年輕人根本不可能發揮作用，教育局說甚麼「校園不應受到政治干擾」、「罷課剝奪學生學習機會」等廢話，只是對牛彈琴，凸顯的是官僚思維僵化，政策過時。尤其是教協等反對派組織，他們就是要政治干擾校園，就是要學生充當他們的政治棋子，在這樣的情況下，教育局一味耍官腔又有甚麼意義？



香港教育亂象存在已久，學生往往走在反中亂港最前線，發展至今，不少學生更成為暴力的信徒，反中仇警情緒已到了瘋狂的地步。今次的反修例風暴，被捕的示威者中有的年齡小至十三、四歲，足見問題嚴重。之所以出現這種局面，歸根究柢是學生長期受到荼毒的結果。教不嚴，師之惰，當教師也其身不正，利用教職鼓吹學生暴力衝擊，甚至身為教育團體高層也大放仇警厥詞，學生有可能不變本加厲嗎？這兩個多月來，有教師帶同學生上街，有教師因為衝擊受傷，有教師因為禁錮非禮「異見」市民而被起訴，整個教育制度百病叢生。不從源頭入手根治，不大刀闊斧改革，要學生迷途知返只是緣木求魚。



更大的問題還在於，罷課到底可以爭取到甚麼呢？反對派之前已將全港大罷工視為對政府最重一擊，最終亦因為不得民心而徹底失敗，現在又搞大罷課，除了學生受害，對港府有何影響？對北京有何影響？有人說得好，反修例風暴爆發至今，但見港人自殘傾向愈演愈烈，好好的日子不過，偏要將香港破壞。時間不等人，當其他地方專心一意謀發展，只有香港集中精力搞鬥爭，年輕人放棄學業，醉心街頭，五年後，十年後，其他地方的年輕人學有所成，貢獻社會，香港的年輕人則一事無成，不但前途盡毀，香港競爭力也一併斷送。如此一個爛到入心的香港，經濟疲不能興，失業率高企，屆時受苦的不是這班反政府的年輕人以及他們的下一代，還有誰？



事實上，本港大學的國際排名近年跌跌不休，反而內地大學則不斷進步，排名早已遠超本港八大院校。當校園再也容不下一張安靜書桌，有這樣的結果不足為奇，奇就奇在不少大學校長以至學生家長竟對此不以為然。有大學校長為討好學生，甚至跟反對派同一口徑，聲稱對學生被捕感痛心，卻不譴責學生暴力破壞。香港氣數已盡，從教育界黑白顛倒、是非混淆，可見一斑。