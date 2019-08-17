香港最近兩個月的示威暴亂，參加者大多是學生和教師，其中不少是中學生，包括未成年者。



除了網上傳說的受薪打暑期工般參加示威暴亂外，中學生之參與，不少是來自學校教師的鼓勵與動員。從個別公開的證據，我們都可以看到不少中學教師的政治執拗已到了仇恨的極端主義，言行都顯示出反社會的性質。而他們與學生的關係，容易使他們的政治極端主義影響學生，甚至他們直接的參與暴亂，以至帶領鼓吹學生參加。



示威是香港市民的合法權利，但暴亂不是，而是非法行為。暴亂傷人，無論是傷警或傷途人，屬刑事犯罪，動機不良，絕不可縱容。當教師參與暴亂，便已失教師的專業道德，親自干犯法紀，應受刑責。而由於暴亂的反社會和傷害別人的仇恨性質，定罪之後，這樣的教師便不應再當教師，以免用他們的言行示範來污染學生。



香港作為文明、理性、守法的社會，不能容許教師在課堂上用帶有仇恨的政治主張荼毒未成年的學生，亦不能容許他們用暴行來對學生作示範，更不可能容忍他們動員學生參加與他們政治主張相同的示威遊行、以至暴亂。



社會、政府與學校需要保護未成年的學生好好學習，健全他們的人格發展，依照社會公認的主流價值觀念來培育他們。而對於反社會、不惜暴力破壞的教師，社會、政府與學校是義無反顧地要把這些政治教師革除，沒有任何可照顧、可諒解的餘地。



今次反修例風波暴露出香港學校教育、教師管理的諸多問題。當涉及暴亂以及網絡言論暴力的教師，一經定罪便要革除；學校不革除，教育局亦應啟動程序，革除他們教師的專業資格，不讓他們在香港的學校任教，繼續他們對學生的政治洗腦。



教育局亦應督促辦學團體與學校檢查，是否有教師動員、帶領學生參加示威暴亂，違反專業道德與操守，有過則罰，同時要不斷強調學校的社會功能與責任，不能讓任何政治勢力侵犯。此外，禁止教師在上課和學校內宣揚個人的政治主張，也同樣禁止個別學生利用學校與校外勢力勾結，作政治宣傳的場所。校有校規，政府亦對學校的性質範圍有所規限，因此，即使有家長要求，學校亦不能改變教學的初衷。



事實上，教育是百年事業，不應該淪為當前政治鬥爭的工具。政治洗腦是以無知替代學習與智慧。學校的功能是堅持學習，尊重智慧，背後便是社會賴以長期發展的理性與文明。



香港的大學差不多已經淪陷了，更應該守衞中學！