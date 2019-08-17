香港的恐怖暴亂問題，會不會逼得北京出軍平亂？主動權、責任人不在中央手裏，而是在反中亂港集團、幕後黑手、暴徒手裏。他們不收手，恐暴升級，香港將毀，軍隊反恐平亂必不可免，北京只能被動應戰，這個應戰是在恐暴打出了第一槍、第二槍、萬炮齊轟中打響的。對此，歷史會清楚記載。



在上述兩者之間，行政長官、香江府衙不是沒有「角色」，不是沒有責任。此暴亂是特首和香江府衙的無能、誤判，甚至別有用心助長了反對派和暴徒的氣燄，當局的投降綏靖路線令事態不斷惡化、暴力升級、社會大亂。在中央「止暴制亂」三令五申之下，他們仍然反應遲鈍、縮手縮腳，對反對派和暴徒處處留情，令暴亂迅速向恐怖主義發展。因此，歷史總結教訓，行政長官、香江府衙難逃嚴譴。



面對當前一觸即發的軍隊平亂，反對派和幕後黑手會怎麼想？怎麼出計？無非有三，一是認為這是北京的「空洞恐嚇」，香港這麼重要、這麼「國際大都市」，「中共怎敢動粗」？「不怕弄死這隻會生金蛋的鵝嗎」？「不怕國際制裁嗎」？二是絕不收手，繼續鬧大，激到北京出兵，製造無窮無盡的麻煩和後患，阻遏削弱中國的發展，在此情況下，他們則仍大有機會「創造條件」、上下其手、「擺開新的戰場」、謀取利益。三是「知所進退」，運用策略、掌握節奏，這場風波暴亂他們已收復大量失地，已大踏步將「反中亂港」向前推進，他們也已空前規模和「有相當深度」的煽惑了香港民眾和年輕人，聽從他們的指揮棒。在解放軍大兵壓境面前，不妨暫避鋒芒，保存實力，以利再戰。



上述三種想法和應對，第一種甚是愚蠢和輕狂，根本不知中共、不知當前內外大勢；第二種心腸極為歹毒，要把香港和七百萬人民綁上戰車，推向深淵，為了自己的私利和圖謀，讓別人玉石俱焚；第三種乃最為陰險狡猾之策，將為香港和朝廷帶來十分長久的災難，是慢性毒藥，內傷極深，加上香江社會各方面會有港英餘孽、無間道相配合，中央極難應付也。