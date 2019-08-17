公立醫院的醫護人員經常吐苦水，指人手嚴重不足，十個煲七個蓋。事實果真如此？恐怕未必。近日有批醫護人員聲稱不滿警方使用過分武力而發起靜坐，十二間公立醫院都有人參與，多則數百人，少則一百多人，他們聲稱利用放假和休息時間靜坐，你相信嗎？一間醫院同時有數百名醫護人員「放假和休息」，怎麼看也不像是人手不足。



最可笑的是，部分參與靜坐的醫護人員除了戴上黑口罩，還在右眼貼上紗布，抗議一名少女疑被警方發射的布袋彈所傷。其實，這班醫護人員應該連左眼也貼上紗布才對，因為他們已被政治偏見蒙蔽了心智，分不清是非黑白，有眼睛也沒用。該名參與示威的少女到底如何受傷，目前還沒有調查結果，這班醫護人員憑甚麼一口咬定是警方所為？日後若發現少女受傷別有內情，他們是不是應該向警方及公眾道歉？



再說，反對派把這場動亂稱為「時代革命」，即意味着必定會有流血犧牲，如果醫護人員真的是醫者父母心，應該阻止「革命」，抗議暴力，而不是反過來向維持秩序的警方興師問罪。至於那班參與鬧事的年輕人，更應自我反省，既然要「革命」，就要承擔後果，而不是哭哭啼啼。須知革命不是請客吃飯，革命是暴烈的行動，不想流血犧牲，最好與暴力切割，遠離是非之地。



說到底，香港只是彈丸之地，根本經不起折騰，更遑論要和整個國家對抗。那班揚言「時代革命」的激進分子固然是白癡，而那些不分是非的盲從者也是腦殘，他們淪為摧毀香港的幫兇而不自知，才是最可悲的事。當然也很可笑，港獨分子陳浩天叫囂衝擊金融及銀行系統，威脅提走全部存款，以「隔山打牛」影響內地及港府云云。這分明是蚍蜉撼樹，不知的被他嚇死，知道的被他笑死。人們倒想看看，這班無所事事的廢青究竟有多少存款？對金融系統能帶來多大衝擊？