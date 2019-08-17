不出大眾所料，政府面對示威暴潮，軟硬兼施都不能平亂，搞得自己方寸大亂，無計可施，倉卒派糖一百九十一億元，希望可以安撫市民。然而，這次推出的措施基本上都是小恩小惠，而且主要是偏向基層及中小企，對於中產以及年輕一群實際幫助不大。示威被捕的人士，很多都是大學生以及知識水平較高，例如有護士有機師，他們才不會希罕政府這些數千元施捨，學界更指紓困措施是在分化社會。



政府以為派糖可以塞示威者的嘴，綁他們的腿，實在癡心妄想。這是一場顏色革命、一場奪取管治權的戰爭，示威者有自己的政治野心，押上香港七百萬人作為賭注，不惜玉石俱焚。甚麼公屋免租一個月及綜援出多一個月糧，全都是幫助基層小市民，這些人連生計都成問題，為口奔馳，又怎會有空閒時間去上街遊行呢？



由此可見，政府的離地到了一個令人無語及絕望的地步。示威者的訴求不是生計，他們仇視政府及警方已經去到一個不能逆轉的程度，想說服招降是白費唇舌。政府現在最重要的事是團結支持者，希望沉默的一群走出來，向反對派表態，社會大多數都不認同他們搞亂香港的所作所為。理直才能氣壯，出發點應該是基於真心愛國愛港，而不是收了利益才為香港發聲。



香港很多市民都熱愛和平，希望安定繁榮，想社會回復秩序，回歸理性。政府把他們當成只是貪圖蠅頭小利，便大錯特錯了。建制派政黨經常舉辦蛇齋餅糉宴，令人不齒，成為大眾的笑柄，何以掌政者思維如出一轍，犯上同樣錯誤？



修補社會的撕裂，疏導年輕人的怨氣，這些都不是一朝一夕可以做到，而是要有毅力、有耐性、有策略，才能夠拯救香港。年輕人被洗腦，政府又壞腦，香港處境像沒有舵手的船隻，在驚濤駭浪中航行，在暴風雨中漂流，恐怕未到彼岸，已葬身怒海。