國民黨總統初選落敗者、鴻海創辦人郭台銘，以及前立法院院長王金平，如果與台北市市長柯文哲結盟成功，直攻明年初總統及立法院選舉，對國民黨必然造成重大衝擊。國民黨支持者最感焦慮的是：如果黨內整合不成也就會出現裂解危機，而重返執政的夢想粉碎之後，這家百年老店恐怕終將淪為永遠的在野黨。



但是，郭柯王聯盟撼藍綠兩大黨會有勝算嗎？根據國民黨黨內人士分析，如果只有柯文哲選總統，對國民黨殺傷力不大；如果是郭台銘出馬選總統，柯或王當副手，或者可能有裂解國民黨的機會。郭台銘在初選期間信誓旦旦要「救黨救國」，如果因為「輸不起」而脫黨參選，那就是讓民進黨繼續執政，摧毀國民黨，面對這樣的質疑，郭台銘恐怕很難說得清楚。



為了反制柯文哲、郭台銘與王金平可能結盟拚總統選舉，國民黨主席吳敦義周三（十四日）在中常會上裁示，要盡快號召所有黨籍縣市長、縣市議會議長與縣市黨部主委到台北會盟，團結一致挺國民黨總統參選人韓國瑜。郭柯王倘結盟，必將衝擊韓的選情，而韓國瑜近來被各方打得很慘，疲於應付，與會的國民黨中常委都認為黨應想辦法幫助韓國瑜。



郭柯王據說將於明日（十八日）在桃園市法會「順其自然」的見面，傳媒戲稱「桃園結義」，那麼誰是劉備呢？柯文哲在昨日播出的電台專訪中指出，總統這一局，鴻海創辦人郭台銘與前立法院院長王金平都有意選總統，也都找他當副手，但被拒絕；若郭不選，他要回新竹城隍廟「擲筊」決定。柯文哲說，郭台銘確實提過「郭柯配」，還提出郭只當一任、讓柯當副總統兼行政院院長等提議。他表示一開始就很不想選，到各縣市走走不是造勢，是做準備，「萬一國家需要你」，並表示若能找到不選的理由，就好辦，沒想到民進黨是總統蔡英文、國民黨由高雄市市長韓國瑜出線。「看到郭台銘出來就太好了，小弟拜託你，你選我就可以不用選。」他重申支持郭台銘參選，「我只要安安心心當台北市長就滿意」。



柯文哲的盤算也許是拱郭參選總統，他的台灣民眾黨專攻立委席次，成為第三大黨後，二○二四年便會「當仁不讓」競逐大位。



郭台銘參加國民黨黨內初選失敗，理應全力支持獲黨提名的候選人，若脫黨參選，當然會貽人輸打贏要的譏評，但政治權力的爭逐，只講利害，不擇手段，沒甚麼道義可言，政治人物的翻雲覆雨今非昨是，只問立場不問是非，在台灣尤其顯著。郭柯王「桃園結義」，結的又是哪一門子的義呢？